Горин: Веду переговоры с польскими командами как Первой лиги, так и Экстраклясы. Мне симпатизирует эта страна

Бывший защитник "Днепра-1" Олег Горин рассказал о том, как происходит поиск новой команды.

Где вы и чем занимаетесь сейчас?

Во Львове, прохожу реабилитацию после травмы. Параллельно веду переговоры о продолжении карьеры с некоторыми командами.

Речь о травме, которую вы получили еще во времена выступлений за "Днепр-1"?

Так получилось, что надо было делать операцию и проходить длительную реабилитацию. Думаю, еще месяц-полтора - и сможете меня увидеть на поле.

Как разошлись с "Днепром-1", что можете вспомнить о последних неделях жизни команды?

Мы еще не совсем разошлись, если так можно сказать. У меня еще действующий контракт и имеющиеся долги за 5 месяцев. Пока только лишь обещания по их погашению, последнее обещание - до конца августа, пока ждем. Мы постоянно на телефонной связи, в последний раз эту тему обсуждали две недели назад и раньше. Напрямую с Русолом я не общаюсь, через Евгения Селезнева обычно.

Относительно переговоров с другими командами, они уже были до этого?

Нет, команды ждут моего полного восстановления от травмы, тогда уже буду выбирать лучший вариант, куда смогу перейти.

Относительно вариантов: УПЛ, Первая лига или за границу?

Есть приглашения от клубов и УПЛ, и Первой лиги, также веду переговоры с польскими командами, как Первой лиги, так и Экстраклясы. Мне симпатизирует эта страна, но, может, и останусь в УПЛ. Где будет лучшее предложение - туда и перейду. По планам - это восстановление и поиск новой команды.