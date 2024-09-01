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Горин: Веду переговоры с польскими командами как Первой лиги, так и Экстраклясы. Мне симпатизирует эта страна
Ищет команду
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший защитник "Днепра-1" Олег Горин рассказал о том, как происходит поиск новой команды.
Где вы и чем занимаетесь сейчас?
Во Львове, прохожу реабилитацию после травмы. Параллельно веду переговоры о продолжении карьеры с некоторыми командами.
Речь о травме, которую вы получили еще во времена выступлений за "Днепр-1"?
Так получилось, что надо было делать операцию и проходить длительную реабилитацию. Думаю, еще месяц-полтора - и сможете меня увидеть на поле.
Как разошлись с "Днепром-1", что можете вспомнить о последних неделях жизни команды?
Мы еще не совсем разошлись, если так можно сказать. У меня еще действующий контракт и имеющиеся долги за 5 месяцев. Пока только лишь обещания по их погашению, последнее обещание - до конца августа, пока ждем. Мы постоянно на телефонной связи, в последний раз эту тему обсуждали две недели назад и раньше. Напрямую с Русолом я не общаюсь, через Евгения Селезнева обычно.
Относительно переговоров с другими командами, они уже были до этого?
Нет, команды ждут моего полного восстановления от травмы, тогда уже буду выбирать лучший вариант, куда смогу перейти.
Относительно вариантов: УПЛ, Первая лига или за границу?
Есть приглашения от клубов и УПЛ, и Первой лиги, также веду переговоры с польскими командами, как Первой лиги, так и Экстраклясы. Мне симпатизирует эта страна, но, может, и останусь в УПЛ. Где будет лучшее предложение - туда и перейду. По планам - это восстановление и поиск новой команды.
Напомним, в сезоне 2023/24 Горин принял участие в 7 матчах во всех турнирах, не сделав никакой результативной передачи.
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