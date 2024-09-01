Верес открыл счет в матче против Левого берега: Степанюк впервые забил в УПЛ после возвращения

“Верес” и “Левый берег” играют в рамках пятого тура. Счет во встрече был открыт на 15-й минуте.

Голом отличился Руслан Степанюк. Капитан "Вереса" удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

Это первый гол для нападающего в рамках УПЛ после его возвращении в Ровно. Ранее он отмечался в воротах "Металлиста" в Кубке Украины.

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