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Верес открыл счет в матче против Левого берега: Степанюк впервые забил в УПЛ после возвращения
Ранее забивал в Кубке
nkveres.com
“Верес” и “Левый берег” играют в рамках пятого тура. Счет во встрече был открыт на 15-й минуте.
Голом отличился Руслан Степанюк. Капитан "Вереса" удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.
Это первый гол для нападающего в рамках УПЛ после его возвращении в Ровно. Ранее он отмечался в воротах "Металлиста" в Кубке Украины.
За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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