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Верес открыл счет в матче против Левого берега: Степанюк впервые забил в УПЛ после возвращения

Премьер-лига

Ранее забивал в Кубке

Верес открыл счет в матче против Левого берега: Степанюк впервые забил в УПЛ после возвращения

nkveres.com

UA-Футбол
Новина українською

“Верес” и “Левый берег” играют в рамках пятого тура. Счет во встрече был открыт на 15-й минуте.

Голом отличился Руслан Степанюк. Капитан "Вереса" удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

Это первый гол для нападающего в рамках УПЛ после его возвращении в Ровно. Ранее он отмечался в воротах "Металлиста" в Кубке Украины.

За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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