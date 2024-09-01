УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Не ищите логики в футболе!

Вот такие матчи как раз являются хрестоматийными в рамках УПЛ. Из-за определенной нехватки общего уровня исполнителей мы получаем открытую необремененную сложными тактическими решениями игру. Драйв, задор, встречные атаки, огромное количество моментов - это все было в Ровно. Ровенчане и киевляне просто забыли о центре поля и пытались перебегать друг друга. По эмоциям и событиям в этой встрече было абсолютно все!

Начали этот поединок активно оба коллектива. Хотя и ровенчане, на правах хозяина матча, давили сильнее. Что и вылилось в забитый мяч уже на первых минутах. Однако, это взятие ворот было отменено. Шарай классно ворвался в штрафную зону и прошил голкипера, но перед этим залез в офсайд.

"Верес" не стушевался и очень быстро все-таки забил легитимный мяч. Мощный удар низом от того же Шарая с угла штрафной площадки потянул Механив, но на добивании успешно сыграл Степанюк.

В общем, по совокупной картинке команды выглядели более-менее ровно, однако "Верес" в деталях, в каждом компоненте был на шаг впереди. В скорости принятия решений, в точности передач, в контексте развития атак и так далее. Все же опыт выступлений в элитном дивизионе давал о себе знать.

На экваторе первого тайма преимущество в счете удвоил Гайдучик. Так казалось до момента решения арбитра. Этот мяч был также отменен. На этот раз из-за попадания в руку игрока "Вереса" еще на чужой половине поля. Но интересно не это решение, здесь все понятно. Примечательно, то как гости пропустили "прорыв" Гайдучика с центра поля. Поскольку прорывом назвать этот рейд очень сложно. Николай буквально в тренировочном режиме трусцой добирался к воротам "аистов". Виталию Перваку точно не понравилась такая абсолютная пассивность его подопечных.

В первом тайме хозяева имели еще одну стопроцентную возможность, чтобы в конце концов еще раз законно расписаться в воротах киевлян. Спиваков срезал Степанюка - пенальти. 11-метровый взялся выполнять Гайдучик и попал прямо в перекладину. То ли поскользнулся форвард "Вереса", то ли не справился с нервами...

С течением времени инициатива полностью и абсолютно перешла к ногам подопечных Шандрука. "Левый Берег" же лишь изредка огрызался. Однако, опять же, по наполненности это было однозначно интересное действо, но по общему качеству футбола было слишком много невынужденных ошибок и брака.

Во второй половине особо ничего не изменилось, "Верес" продолжал наседать и зажимать своего оппонента. "Левый Берег" окончательно сел на свою половину и был вынужден отбиваться. Не то что ударов, уже даже подходов к вражеским воротам от киевской команды не было.

Но все знают насколько счет 1:0 бывает хрупким. Так и произошло. Тройная замена от Первака, прилив свежести и через буквально минуту после появления на поле Приходько обводящим ударом установил паритет на табло. Вытекал ли этот мяч из общей логики игры? Нет, абсолютно, ни в коем случае! "Верес" должен был закрывать этот матч еще в первые 45 минут, однако за это мы и любим футбол. Стоит отметить, тренерский маневр Первака. Это действительно перевернуло сценарий игры.

После этого как-то остроты уже от "Вереса" поубавилось. Ровенчане продолжали высоко прессинговать и давить, но до конкретики доходило все реже. Даже ничейный результат при такой игре - идеальный для команды Виталия Первака. Большего и желать не стоило (на тот момент). Что не скажешь о подопечных Олега Шандрука. "Верес" очевидно переиграл своего соперника и должен был побеждать.

Это было еще не все. Далее случился тотальный шок для "Вереса". Сначала, также вышедший на замену Галас вывел "аистов" вперед. А под конец основного времени Дедух с пенальти забил и третий. Те три замены коуча "Левого Берега" перевернули игру с ног на голову. Как говорил классик в лице Валерия Васильевича Лобановского: "Не ищите логики в футболе!".

Шикарный поединок с точки зрения напряжения, интриги и эмоций для нейтрального зрителя. Как изменилась гамма и палитра эмоций в конце встречи. Моральная бездна для ровенчан. За характер "Левый Берег" можно только похвалить, но такой результат - это подарок на 1-е сентября. До 65-й минуты "Верес" переигрывал гостей по всем статьям, но-но...

Фото пресс-службы НК "Верес"

5-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е сентября

Ровно, арена "Авангард"

Голы: Степанюк 15 - Приходько 66, Галас 81, Дедух 87 (пенальти)

Нереализованный пенальти - Гайдучик 33

Отмененные голы "Вереса": на 8-й минуте из-за офсайда, на 24-й - из-за игры рукой.

"Верес": Кожухарь - Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Куция, Яго (Кучеров 75) - Шарай (Луана 67), Степанюк, Дахновский (Смиян 83) - Гайдучик (Мрвальевич 76).

Запасные: Ющишин, Когут, Мельник, Чечер, Протасевич, Смиян, Кучеров, Клец, Луан, Мрвальевич, Годя, Баран.

Главный тренер: Олег Шандрук.

"Левый Берег": Механов - Соколов, Семенов, Шаповал, Дударенко - Дедух, Банада (Галас 65) - Синица (Косовский 90), Спиваков (Приходько 65), М. Когут (Войцеховский 65) - Сухоручко (Литовченко 90+4).

Запасные: Фастов, Сташкив, Астахов, Якимов, Сидней, Косовский, Галас, Войцеховский, Непейпиев, Литовченко, Приходько.

Главный тренер: Виталий Первак.

Предупреждения: Куция 44, Шарай 53, Сухорочко 58, Яго 70,

Арбитр: Райда Михаил (Закарпатье, Украина).