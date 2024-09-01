Игрок Колоса прокомментировал свою травму, полученную в матче против Ингульца

В матче второго тура чемпионата Украины "Колос" - "Ингулец", 0:0, игрок ковалевской команды Валерий Лучкевич травмировал плечо. Полузащитник поделился своим самочувствием.

Состояние мое уже лучше, но надо еще время на восстановление. Месяц в лангете, две недели восстановления – и в бой. Пока так, а там будет видно.