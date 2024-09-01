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Игрок Колоса прокомментировал свою травму, полученную в матче против Ингульца

Премьер-лига

О своей травме плеча

Игрок Колоса прокомментировал свою травму, полученную в матче против Ингульца

Фото: ФК Колос

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В матче второго тура чемпионата Украины "Колос" - "Ингулец", 0:0, игрок ковалевской команды Валерий Лучкевич травмировал плечо. Полузащитник поделился своим самочувствием.

Состояние мое уже лучше, но надо еще время на восстановление. Месяц в лангете, две недели восстановления – и в бой. Пока так, а там будет видно.

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Напомним, в прошлом сезоне Валерий Лучкевич провел 24 матча, в которых забил два гола.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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