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Игрок Колоса прокомментировал свою травму, полученную в матче против Ингульца
О своей травме плеча
Фото: ФК Колос
В матче второго тура чемпионата Украины "Колос" - "Ингулец", 0:0, игрок ковалевской команды Валерий Лучкевич травмировал плечо. Полузащитник поделился своим самочувствием.
Состояние мое уже лучше, но надо еще время на восстановление. Месяц в лангете, две недели восстановления – и в бой. Пока так, а там будет видно.
Напомним, в прошлом сезоне Валерий Лучкевич провел 24 матча, в которых забил два гола.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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