За первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти

Завершился первый тайм матча между "Вересом" и "Левым берегом". Ровенчане успели до перерыва забить три гола, однако был засчитан только один.

На восьмой минуте Владислав Шарай убежал на ударную позицию и пробил в правый угол. VAR подтвердил, что в этом моменте был офсайд.

На 24 минуте Гайдучик отличился голом, но его отменили после просмотра видеоповтора из-за фола самого нападающего "Вереса".

А уже на 33-й минуте Гайдучик не реализовал пенальти. Арбитр зафиксировал фол на Степанюке в штрафной "Левого берега", а Николай с точки попал в перекладину.

Единственный легальный гол в первом тайме забил Руслан Степанюк на 15-й минуте встречи.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Football.