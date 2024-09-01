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За первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти

Премьер-лига

Однако однажды ровенчане все-таки отличились легально

За первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти

nkveres.com

UA-Футбол
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Завершился первый тайм матча между "Вересом" и "Левым берегом". Ровенчане успели до перерыва забить три гола, однако был засчитан только один.

На восьмой минуте Владислав Шарай убежал на ударную позицию и пробил в правый угол. VAR подтвердил, что в этом моменте был офсайд.

На 24 минуте Гайдучик отличился голом, но его отменили после просмотра видеоповтора из-за фола самого нападающего "Вереса".

А уже на 33-й минуте Гайдучик не реализовал пенальти. Арбитр зафиксировал фол на Степанюке в штрафной "Левого берега", а Николай с точки попал в перекладину.

Единственный легальный гол в первом тайме забил Руслан Степанюк на 15-й минуте встречи.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Football.

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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
01.09.2024 в 13:59
Эта игра неизвестно как называется.Играют вроде бы ногами но количество боевых приемов не позволяет назвать это футболом. Вообщем количество покалеченных здесь будет больше чем количество голов.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
01.09.2024 в 13:59
Эта игра неизвестно как называется.Играют вроде бы ногами но количество боевых приемов не позволяет назвать это футболом. Вообщем количество покалеченных здесь будет больше чем количество голов.
Ответить
0
1

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