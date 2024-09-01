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За первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти
Однако однажды ровенчане все-таки отличились легально
nkveres.com
Завершился первый тайм матча между "Вересом" и "Левым берегом". Ровенчане успели до перерыва забить три гола, однако был засчитан только один.
На восьмой минуте Владислав Шарай убежал на ударную позицию и пробил в правый угол. VAR подтвердил, что в этом моменте был офсайд.
На 24 минуте Гайдучик отличился голом, но его отменили после просмотра видеоповтора из-за фола самого нападающего "Вереса".
А уже на 33-й минуте Гайдучик не реализовал пенальти. Арбитр зафиксировал фол на Степанюке в штрафной "Левого берега", а Николай с точки попал в перекладину.
Единственный легальный гол в первом тайме забил Руслан Степанюк на 15-й минуте встречи.
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Football.
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