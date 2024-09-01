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Рубчинский против Тилля. Динамо – ЛНЗ: стартовые составы команд

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Рубчинский против Тилля. Динамо – ЛНЗ: стартовые составы команд

Фото: СК Днепр-1

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"Динамо" и ЛНЗ встретятся в рамках пятого тура УПЛ. Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Беловар, Михавко, Дубинчак – Пихаленок, Бражко, Рубчинский – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные хозяев: Нещерет, Моргун, Волошин, Андриевский, Караваев, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Брагар, Михайленко.

ЛНЗ: Кучеренко – Салиху, Дайко, Муравский – Путря, Яшари, Ноникашвили, Г. Пасич – Тиль – Момо, Молло.

Запасные гостей: Самойленко, Пеньков, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумец, Ангелов, Олейник, Топалов, Авагимян, Халайла.

Перед матчем киевляне расположились на 10 месте УПЛ с шестью очками за два матча. Правда, помимо сегодняшнего поединка им предстоит сыграть еще две перенесенные встречи. ЛНЗ находится на третьем месте с девятью зачетными пунктами за четыре матча.

Начало игры запланировано на 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: UA-Футбол
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