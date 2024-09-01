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Игорь Пердута получил повреждение, известно на сколько выбыл капитан Ворсклы
Успел поучаствовать в трех матчах
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Перед игрой "Ворсклы" против "Карпат", 1:1, капитан "Ворсклы" Игорь Пердута получил повреждение на предигровой тренировке.
По имеющейся информации, повреждение незначительное, следовательно, Пердута успеет вернуться в строй после сентябрьской паузы, то есть, в матче 6-го тура против "Руха" защитник должен полностью восстановиться.
Добавим, что капитан вернется в общую группу на тренировках в конце следующей недели.
Напомним, матч 6-го тура против "Руха" пройдет 14 сентября.
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