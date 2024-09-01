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Левый берег сравнял счет в матче против Вереса в середине второго тайма: забил дебютант - ВИДЕО
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Фото: ФК Лівий берег
"Верес" и "Левый берег" проводят очный матч УПЛ. Киевляне сравняли счет на 66-й минуте.
Клим Приходько получил мяч в чужой штрафной, убрал на замахе оппонента и попал в правый угол ворот. Сделал он это через минуту после выхода на замену.
Для полузащитника это первый матч за "Левый берег". Соответственно и дебютный гол в составе “аистов”.
Читайте такжеЗа первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти
За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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