Левый берег сравнял счет в матче против Вереса в середине второго тайма: забил дебютант - ВИДЕО

"Верес" и "Левый берег" проводят очный матч УПЛ. Киевляне сравняли счет на 66-й минуте.

Клим Приходько получил мяч в чужой штрафной, убрал на замахе оппонента и попал в правый угол ворот. Сделал он это через минуту после выхода на замену.

Для полузащитника это первый матч за "Левый берег". Соответственно и дебютный гол в составе “аистов”.

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