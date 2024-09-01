  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Левый берег сравнял счет в матче против Вереса в середине второго тайма: забил дебютант - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левый берег сравнял счет в матче против Вереса в середине второго тайма: забил дебютант - ВИДЕО

Премьер-лига

Только присоединился к команде

Левый берег сравнял счет в матче против Вереса в середине второго тайма: забил дебютант - ВИДЕО

Фото: ФК Лівий берег

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" и "Левый берег" проводят очный матч УПЛ. Киевляне сравняли счет на 66-й минуте.

Клим Приходько получил мяч в чужой штрафной, убрал на замахе оппонента и попал в правый угол ворот. Сделал он это через минуту после выхода на замену.

Для полузащитника это первый матч за "Левый берег". Соответственно и дебютный гол в составе “аистов”.

Читайте такжеЗа первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти

За ходом дальнейших событий поединка следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Верес - Левый Берег 1:3. Не ищите логики в футболе!
yellow-arrow
Левый берег забил два гола в ворота Вереса в конце матча. Счет – 1:3
yellow-arrow
Игорь Пердута получил повреждение, известно на сколько выбыл капитан Ворсклы
Верес (Ровно) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости