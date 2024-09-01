Минимальная победа с минимальной интригой. УПЛ. Динамо - ЛНЗ 1:0

Матч 5-го тура, в котором "Динамо" принимало ЛНЗ, предварительно можно было смело называть главным матчем тура.

Киевляне завершили свой предварительный еврокубковый поход и теперь до конца сентября могут сосредоточиться на внутреннем чемпионате, где на данный момент у команды было две победы в двух матчах.

ЛНЗ с новым тренером также довольно мощно начал сезон, добыв 3 победу в 3 матчах, правда здесь нужно отметить, что все эти поединки черкащане проводили на родном стадионе.

Несмотря на матч четверга с "Зальцбургом", Шовковсккий выставил вполне боевой состав - с Бущаном, Бражко, Ярмоленко, Пихаленком и Ванатом. Пару центрбеков составили Михавко и Биловар, в старте вышел Рубчинский, а Буяльский остался в запасе.

Карраско против киевлян выставил интересную схему с пятью защитниками, но двумя нападающими. Новичок Халайла, на которого было бы интересно посмотреть, остался в запасе.

"Динамо" с первых минут начало прогнозировано стало играть первым номером, пытаясь вскрыть насыщенную оборону гостей. Моменты, вернее полумоменты у киевлян возникали, но вот с завершающей стадией были проблемы – удары чаще шли не туда, куда нужно.

Впрочем, было предчувствие, что свой гол динамовцы найдут, и оно не подвело. На 21-й минуте Ноникашвили в штрафной остановил прорыв Ваната, но мяч отлетел к Пихаленку, которого сзади по ногам зацепил Салиху. Шандор дал "точку", послушал ВАР, который подтвердил решение рефери, ну а Ярмоленко четко реализовал 11 метров.

Еще через пару минут Ярмоленко забил на добивании и второй гол, после того как Ванат выскочил один на один, но не переиграл Кучеренко. Впрочем, после долгого просмотра ВАР взятие ворот не засчитали из-за офсайда у Владислава На перерыв команды ушли при счете 1:0.

Второй тайм выдался достаточно пресным. Киевляне стали больше играть по счету, ЛНЗ выглядел более активным, чем до перерыва, но ничего действительно голевого у ворот "Динамо" так и не создал. У "Динамо" после перерыва было пару спонтанных моментов у Ваната и Пихаленка, но голов сегодня мы больше не увидели. Впрочем, сами игроки "Динамо" видимо, от этого не сильно расстроились, хотя о реализации Шовковскому стоит подумать.

В целом, игра вышла с минимальной интригой, когда фаворит взял свое. Хоть и с минимальным счетом, но сомневаться в итоговом результате по ходу матча не пришлось.

1:0, "Динамо" продолжает идти со 100% показателем и набирает 9 очков в трех матчах.

5-й тур УПЛ, сезон 2024/25

01 сентября, Киев, Стадион "Динамо"

Судья: Александр Шандор

"Динамо" (Киев) – ЛНЗ (Черкассы) 1:0

Голы: Ярмоленко (22, пен.)

Предупреждения: Рубчинский, Бущан - Пасич, Ноникашвили, Молло, Топалов, Бойко

"Динамо": Бущан, Биловар , Бражко (Михайленко, 84), Ярмоленко (Брагару, 74), Ванат (Супряга, 74), Рубчинский (Буяльский, 60), Кабаев (Волошин, 60), Тымчик, Михавко, Дубинчак, Пихаленок

ЛНЗ: Кучеренко, Салиху, Дайко (Олейник, 90+3), Муравский, Путря (Наумец, 80), Пасич (Халайла, 65), Тилль (Бойко, 46), Ноникашвили, Яшари, Момо, Молло (Топалов, 65)