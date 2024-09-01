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Левый берег забил два гола в ворота Вереса в конце матча. Счет – 1:3

Премьер-лига

Неожиданно "аисты" создали камбек

Левый берег забил два гола в ворота Вереса в конце матча. Счет – 1:3

Фото: ФК Лівий берег

UA-Футбол
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“Верес” и “Левый берег” встречаются в рамках пятого тура УПЛ в Ровно. На 82-й минуте гости вышли вперед.

Гол забил 20-летний полузащитник Тарас Галас после ассиста Клима Приходько, оформившего уже второе результативное действие в этом матче.

На 86-й минуте "Левый берег" сделал счет 1:3. Третий гол забил Руслан Дедух – он реализовав пенальти.

Для Галаса и Дедуха эти мячи стали первыми в этом сезоне и дебютными в УПЛ в карьере в целом.

Читайте такжеЗа первый тайм после просмотра VAR отменили два гола Вереса. Также Гайдучик не забил пенальти

За финальным отрезком матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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