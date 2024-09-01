Юрий Максимов: Днепр, как футбольный город, сыграл большую роль в моей карьере

Бывший тренер "Днепра-1" Юрий Максимов рассказал о своих планах в тренерской карьере и вспомнил о событиях, связанных с "Днепром-1".

Чувствуете себя обманутым руководством "Днепра-1", когда обещали одно, а получили другое?

Да, не думал, что такое может произойти. Если бы знал, то и не переходил в "Днепр-1". При мне был только один трансфер, когда зимой взяли в аренду Очеретько, зато несколько игроков покинули команду. Когда зимой сняли трансферный бан и выплатили определенные долги, то думал, что все будет нормально. Но долги накапливались и трансферный бан накладывался по сути каждые полгода. Затем Коломойский отказался от "Днепра-1", мол, "тяните теперь самостоятельно".

Остались ли у клуба долги перед вами и вашим тренерским штабом?

Нет, со мной и моим тренерским штабом состоялся полный расчет. Знаю, что с административным звеном также рассчитались. С тем же Шелаевым и Полуниным. С футболистами пока ситуация сложнее. Руководство обещает, что рассчитается со всеми.

Жалеете о решении возглавить "Днепр-1" или это был неплохой опыт?

Были определенные нюансы, о которых не хочу рассказывать. Главное, что мы все понимаем, что это был тот же "Днепр", но с единицей. Днепр, как футбольный город, сыграл большую роль в моей карьере.

Каким тренерским решением или успехом вы наиболее довольны, а о чем сожалеете?

Успехи, это победы над "Динамо" и "Шахтером" в первом круге, боролись за самые высокие места. Грусть и обида у меня только на одно, о чем я прямо говорил Фридману и Русолу. Могли побороться за топ-3, но зимой не было соответствующего усиления и работы на трансферном рынке. В итоге вместо людей, которые реально могли помочь на поле, у нас на скамейке сидели молодые ребята.

Какие планы на будущее? Летом говорили, что был интерес "Черноморца" по сотрудничеству с вами, как с главным тренером.

О "Черноморце" не слышал. Сейчас периодически катаюсь на матчи ветеранов, получаю удовольствие. А как будет дальше - посмотрим. В футболе так и бывает, кого-то назначают, кого-то увольняют. Даешь результат - работаешь, не даешь - до свидания.