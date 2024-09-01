Кучеров: Изменений в Вересе достаточно произошло летом, время покажет насколько, качественно они усилили команду

Полузащитник "Вереса" Валерий Кучеров оценил старт сезона для команды и для себя в частности.

- Как оцениваешь игру команды на старте сезона? Чувствуешь ли какие-то качественные изменения по сравнению с прошлым чемпионатом?

- Календарь на старте сезона у нас был очень непростой. Но, я думаю, наши главные победы еще впереди. Изменений у нас достаточно произошло летом, время покажет насколько, качественно они усилили команду.

- Насколько возросла конкуренция в коллективе? Как это сказывается на игре и микроклимате в команде?

- Конкуренция в команде - это всегда хорошо. От этого мы будем только прогрессировать и становиться более требовательными к себе и партнерам.

- Ты в четырех из пяти матчей на старте сезона выходил на замену. Хотя в прошлом сезоне был стабильным игроком основы. Как это влияет на мотивацию?

- Тот факт, что я в четырех из пяти матчей выходил на замену - это решение тренера. А с мотивацией у меня никогда проблем не было, я всегда отдаю всего себя на поле.

- Как повлияла на психологию команды кубковая победа над "Металлистом 1925"? Какой настрой царил после игры в команде?

- Конечно, эта победа повлияла положительно на психологию и настроение нашей команды. Мы не могли выиграть последние три игры. А здесь победили очень уверенно и забили сразу четыре мяча.

- Какие впечатления от победного матча в Ковалевке?

- На самом деле, это была очень непростая для нас игра. До сих пор "Верес" никогда не побеждал "Колос" в гостях в матчах чемпионата, даже не забивал этому сопернику в гостях на уровне УПЛ. Поэтому мы прервали сразу две неудачные серии и выиграли второй матч подряд в сезоне.

- Как в целом тебе интрига в чемпионате? Это уровень конкуренции в лиге вырос, или гранды ослабли?

- Об интриге говорить рано. Чемпионат только начался. А вот в концовке сезона эта интрига будет точно. По моему мнению, конкуренция в лиге выросла. Сейчас каждая команда может сделать сюрприз в матче с более сильным соперником.

- Как тебе качество поддержки болельщиков на домашних матчах? Насколько это важно?

- Поддержка в Ровно всегда была на очень хорошем уровне. Не устаю повторять, что здесь одни из лучших болельщиков в Украине и за это я хочу их всех поблагодарить. Это очень важно для нас - видеть людей, которые приходят и поддерживают нас, чувствовать эту поддержку.