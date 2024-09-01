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Битва чемпиона и бронзового призера. Известны стартовые составы на матч Кривбасс - Шахтер

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Битва чемпиона и бронзового призера. Известны стартовые составы на матч Кривбасс - Шахтер

Фото: УПЛ

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5-й тур УПЛ завершится поединком "Кривбасса" против "Шахтера". Тренерские штабы определились с составами на этот матч.

Стартовый свисток арбитра в Кривом Роге прозвучит в 18:00.

"Кривбасс": Клищук Андрей, Бандейра, Романчук Александр, Стецьков Тимур, Дибанго, Кузык Денис, Бизимана Джихад, Вакулко Юрий (К), Драмбаев Александр, Лунев Максим, Соса Даниэль

Запасные: Маханьков Владимир, Хома Богдан, Понедельник Андрей, Хомченовский Дмитрий, Аморозо, Задерака Максим, Твердохлеб Егор, Микитишин Артур, Оче, Кожушко Олег, Жан По

"Шахтер": Ризнык Дмитрий, Бондарь Валерий, Степаненко Тарас (К), Эгиналду, Крыськив Дмитрий, Судаков Георгий, Педро Энрике, Сикан Даниил, В. Тобиас, Матвиенко Николай, Педриньо

Запасные: Фесюн Кирилл, Л. Траоре, Франьич Бартол, Швед Марьян, Зубков Александр, Азаров Иракли, Грам Алаа, Бондаренко Артем, Конопля Ефим, Назарина Егор, Кевин, Невертон

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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