"О чем говорили в раздевалке? Об этом никому не расскажу, потому что там одно слово нормальное, другое - не совсем": Первак - после игры с Вересом

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал яркую победу над "Вересом" (3:1) в 5-м туре УПЛ.

"Эмоции - только положительные. Мы победили. Хотя первый тайм провели плохо. Мы будто испытывали судьбу, пропускали атаки соперника. Поэтому до перерыва эмоции были только негативные. Потом мы зашли в раздевалку, хорошенько поговорили и на характере перевернули игру с ног на голову.

О чем говорили в раздевалке? Об этом никому не расскажу, потому что там одно слово нормальное, другое - не совсем. Это внутренняя кухня и мужской разговор.

В первом тайме мы также проигрывали все единоборства. Игра вообще до перерыва шла под диктовку хозяев. А после перерыва мы начали выигрывать подборы и сумели забить.

Счет 0:1 еще ничего не значит. Можно любой команде проигрывать в один гол и перевернуть игру. Я это и говорил ребятам. Если бы было - 0:2 - конечно, нам бы было значительно труднее. А так - смогли сравнять, вышли вперед, довели игру до побед", - сказал Первак.