Шандрук: Если хотим решать другие задачи - мы должны быть ментально сильнее

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук попытался объяснить, почему команда пропустила 3 мяча от "Левого Берега" во втором тайме, таким образом позволив сопернику совершить камбэк. Напомним, в матче 5-го тура УПЛ "Верес" уступил киевлянам со счетом 1:3.

"Хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы хорошо начали и второй тайм. Вопрос в первом пропущенном мяче. Этот гол мог произойти в любой момент, потому что это футбол. Но наша реакция на пропущенный мяч была неправильной. И после стольких созданных моментов голевых мы где-то психологически не выдержали. По духу игры мы просели после этого мяча. Но это не оправдание. Эта проблема была и в игре с "Колосом". Вместо развивать счет - мы начинаем оборонять это минимальное преимущество.

Если хотим решать другие задачи - мы должны быть ментально сильнее. Сегодня первый гол нас дезорганизовал. Это не хорошо.

Относительно отмененных мячей - я еще не видел повторов. Но сейчас есть VAR, поэтому не придерёшься. У меня есть вопросы к моменту с рукой в штрафной площадке "Левого Берега" во втором тайме. Сейчас трактуют по-разному, не всегда можно четко понять, где истина. Отмененные мячи также влияют. Когда не засчитывают один твой гол, потом другой, ты не забиваешь пенальти, а потом пропускаешь - это где-то нас надломило. Надо забивать так, чтобы не отменяли.

По Николаю Гайдучику - это мое тренерское решение. Мы тренируем пенальти, он нападающий. Здесь даже нет предмета разговора. Мы это решили еще до игры. Ну, не забил.

Замены у нас никак не повлияли на игру. Один Дмитрий Клец достаточно неплохо вышел. Мы создавали моменты, прессинговали. У Луана был момент. А другие игроки - хочется от них усиления игры. Этого сегодня не было. В конце вместо Виталия Дахновского вышел Максим Смиян. Больше освежить игру на фланге было некем. Мы до сих пор ждем Самуэля Нонго. Понимаем, что ему также нужна будет адаптация. Что касается Евгения Морозко - он только со следующей недели начнет беговую работу", - сказал тренер.