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Рубчинский дебютировал за Динамо
Первый час игрового времени
Фото: Динамо
В матче 5-го тура УПЛ "Динамо" - "ЛНЗ" (1:0) за киевлян дебютировал полузащитник Валентин Рубчинский. Игрок вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.
В этом матче Валентин заработал желтую карточку. Во втором тайме его заменил Виталий Буяльский.
Напомним, что 22-летний Рубчинский присоединился к "Динамо" этим летом. Последним его клубом был "Днепр-1".
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