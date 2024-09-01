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Рубчинский дебютировал за Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Первый час игрового времени

Рубчинский дебютировал за Динамо

Фото: Динамо

Новина українською

В матче 5-го тура УПЛ "Динамо" - "ЛНЗ" (1:0) за киевлян дебютировал полузащитник Валентин Рубчинский. Игрок вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.

В этом матче Валентин заработал желтую карточку. Во втором тайме его заменил Виталий Буяльский.

Напомним, что 22-летний Рубчинский присоединился к "Динамо" этим летом. Последним его клубом был "Днепр-1".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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