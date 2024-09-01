Рубчинский дебютировал за Динамо

В матче 5-го тура УПЛ "Динамо" - "ЛНЗ" (1:0) за киевлян дебютировал полузащитник Валентин Рубчинский. Игрок вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.

В этом матче Валентин заработал желтую карточку. Во втором тайме его заменил Виталий Буяльский.

Напомним, что 22-летний Рубчинский присоединился к "Динамо" этим летом. Последним его клубом был "Днепр-1".