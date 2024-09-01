Кабаев - после игры с ЛНЗ: Чувствую себя, будто выжатый лимон

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал домашнюю победу над "ЛНЗ" (1:0) в 5-м туре УПЛ.

- Как оцените игру команды?

- Конечно, есть над чем работать. Но есть победа, и с положительным результатом легче живется. Очень хорошо, что вернулись в Киев, в родной город, к нашим болельщикам. Поэтому только позитив.

- Удивил ли вас такой уровень сопротивления со стороны футболистов "ЛНЗ"?

- В общем, мы смотрели их предыдущие матчи, знали, что они одержали три победы в четырех матчах. Многие футболисты поменялись, тренер поменялся, схема поменялась. Хорошие футболисты, которые стараются играть в футбол - с такими соперниками всегда интересно. Поэтому, ничем не удивили, и в дальнейшем желаю им удачи.

- В этом матче было много спорных решений арбитра. Как можете их прокомментировать?

- С арбитрами даже разговаривать нельзя сейчас, ведь можно желтую карточку получить. Но это все эмоции, мы же никого не посылаем - можем где-то прикрикнуть, но это нормально, мы же тоже люди, не роботы. Как и судьи. Для нас все закончилось хорошо, поэтому мы на позитиве.

- Насколько недавний выезд в Австрию повлиял на физическую форму команды?

- Не хочу сейчас жаловаться, ведь мы еще в нормальных условиях живем. По себе могу сказать, что чувствую себя, будто выжатый лимон. Но грех жаловаться - главное, что выиграли, и слава Богу. Если говорить о физическом состоянии, то с этим все в порядке - скорее, не хватало эмоций, свежести. Но ничего страшного.