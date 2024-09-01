  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев - после игры с ЛНЗ: Чувствую себя, будто выжатый лимон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев - после игры с ЛНЗ: Чувствую себя, будто выжатый лимон

Премьер-лига

Впереди международная пауза

Кабаев - после игры с ЛНЗ: Чувствую себя, будто выжатый лимон

Фото: Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал домашнюю победу над "ЛНЗ" (1:0) в 5-м туре УПЛ.

- Как оцените игру команды?

- Конечно, есть над чем работать. Но есть победа, и с положительным результатом легче живется. Очень хорошо, что вернулись в Киев, в родной город, к нашим болельщикам. Поэтому только позитив.

- Удивил ли вас такой уровень сопротивления со стороны футболистов "ЛНЗ"?

- В общем, мы смотрели их предыдущие матчи, знали, что они одержали три победы в четырех матчах. Многие футболисты поменялись, тренер поменялся, схема поменялась. Хорошие футболисты, которые стараются играть в футбол - с такими соперниками всегда интересно. Поэтому, ничем не удивили, и в дальнейшем желаю им удачи.

- В этом матче было много спорных решений арбитра. Как можете их прокомментировать?

- С арбитрами даже разговаривать нельзя сейчас, ведь можно желтую карточку получить. Но это все эмоции, мы же никого не посылаем - можем где-то прикрикнуть, но это нормально, мы же тоже люди, не роботы. Как и судьи. Для нас все закончилось хорошо, поэтому мы на позитиве.

- Насколько недавний выезд в Австрию повлиял на физическую форму команды?

- Не хочу сейчас жаловаться, ведь мы еще в нормальных условиях живем. По себе могу сказать, что чувствую себя, будто выжатый лимон. Но грех жаловаться - главное, что выиграли, и слава Богу. Если говорить о физическом состоянии, то с этим все в порядке - скорее, не хватало эмоций, свежести. Но ничего страшного.

По теме
yellow-arrow
Пихаленок - об игре с ЛНЗ: Несмотря на минимальную победу, мы владели инициативой, могли забивать больше
yellow-arrow
Шовковский: Навыки Рубчинского добавляют нам в игре мобильности в среднем звене
yellow-arrow
В Кривом Роге и тергромаде началась воздушная тревога. Матч Кривбасс – Шахтер прерван
Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости