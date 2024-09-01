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Шахтер забил Кривбассу гол в раздевалку и открыл счет

Премьер-лига
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Горняки впереди

Шахтер забил Кривбассу гол в раздевалку и открыл счет

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Ближе к окончанию основного времени первого тайма Георгий Судаков выполнил подачу с фланга, а Тарас Степаненко метко пробил головой.

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В последний раз Георгий делал ассист в УПЛ еще 1 мая, когда "оранжево-черные" разгромили "Черноморец" (4:1). Также в этом сезоне на счету полузащитника 1 точный удар в ворота "Ворсклы".

Опытный Степаненко впервые в текущем чемпионате вышел в стартовом составе. В поединке против "Левого Берега" Тарас отыграл всего 4 минуты, а встречу с "Александрией" полностью провел на скамейке запасных.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
01.09.2024 в 19:27
Игра Шахтёра неубедительная.Вышли на поле с трясущимися коленями.Так быстро разволить команду это надо уметь.Без серьёзной реконструкции эта команда безнадёжна.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
01.09.2024 в 19:27
Игра Шахтёра неубедительная.Вышли на поле с трясущимися коленями.Так быстро разволить команду это надо уметь.Без серьёзной реконструкции эта команда безнадёжна.
Ответить
0
1

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