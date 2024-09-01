Шахтер забил Кривбассу гол в раздевалку и открыл счет

Ближе к окончанию основного времени первого тайма Георгий Судаков выполнил подачу с фланга, а Тарас Степаненко метко пробил головой.

В последний раз Георгий делал ассист в УПЛ еще 1 мая, когда "оранжево-черные" разгромили "Черноморец" (4:1). Также в этом сезоне на счету полузащитника 1 точный удар в ворота "Ворсклы".

Опытный Степаненко впервые в текущем чемпионате вышел в стартовом составе. В поединке против "Левого Берега" Тарас отыграл всего 4 минуты, а встречу с "Александрией" полностью провел на скамейке запасных.