  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Кривом Роге и тергромаде началась воздушная тревога. Матч Кривбасс – Шахтер прерван
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Кривом Роге и тергромаде началась воздушная тревога. Матч Кривбасс – Шахтер прерван

Премьер-лига

Команды отыграли всего несколько минут во втором тайме

В Кривом Роге и тергромаде началась воздушная тревога. Матч Кривбасс – Шахтер прерван

Фото - alerts.in.ua

Новина українською

На Днепропетровщине и в четырех соседних областях в 19:09 объявлена ​​воздушная тревога, поэтому центральный поединок тура приостановлен.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В конце первого тайма "горняки" забили благодаря Тарасу Степаненко.

Ни у одной команды нет существенного преимущества, если не учитывать лучшее владение от гостей (55%).

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Шахтер забил Кривбассу гол в раздевалку и открыл счет
yellow-arrow
Рубчинский дебютировал за Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости