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В Кривом Роге и тергромаде началась воздушная тревога. Матч Кривбасс – Шахтер прерван
Команды отыграли всего несколько минут во втором тайме
Фото - alerts.in.ua
На Днепропетровщине и в четырех соседних областях в 19:09 объявлена воздушная тревога, поэтому центральный поединок тура приостановлен.
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В конце первого тайма "горняки" забили благодаря Тарасу Степаненко.
Ни у одной команды нет существенного преимущества, если не учитывать лучшее владение от гостей (55%).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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