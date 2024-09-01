Шовковский: Навыки Рубчинского добавляют нам в игре мобильности в среднем звене

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "ЛНЗ" (1:0) в 5-м туре УПЛ и ответил на другие вопросы журналистов.

- Поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой. Был непростой матч. Мы прекрасно понимали, какая будет игра. Я чувствовал это, скажу откровенно. После матчей квалификации Лиги чемпионов и стадии плей-офф, переездов, логистики готовил своих ребят к тому, что будет непростая игра, что будем иметь дело с командой, которая удачно стартовала в нынешнем чемпионате Украины, занимала второе место, в четырех матчах одержала три победы и демонстрировала достаточно интересную игру. Настраивал их на непростой поединок, так и произошло. Хотя мы имели возможности для более удачного окончания наших атак в финальной стадии и должны были спокойнее доводить матч до победы.

- С чем связано отсутствие Шапаренко в сегодняшнем матче?

- К сожалению, у него были определенные проблемы с икроножной мышцей, она очень чувствительна, и в случае перегрузки, Николай мог вылететь на месяц. Поэтому, чтобы не усложнить ситуацию, он сегодня остался вне заявки.

- Когда мы увидим Себальоса на поле?

- Тогда, когда он попадет в стартовый состав или выйдет на замену.

- Сегодня состоялся дебют Валентина Рубчинского, как оцените его игру?

- Он, безусловно, очень интересный игрок, его навыки добавляют нам в игре мобильности в среднем звене. Я доволен его дебютом и тем, как он действовал на поле. Валентин много тренируется с командой, уже начинает прекрасно чувствовать игроков. Безусловно, всегда есть моменты, которые можно улучшать, но в целом, считаю, он достаточно хорошо отыграл то время, которое у него было.

- Вы впервые за долгое время провели домашний матч в Киеве. На сегодняшний поединок были раскуплены все билеты. Испытывали ли особые эмоции по этому поводу?

- Своими эмоциями я вчера поделился на своей странице в инстаграм, когда написал: "Киев, как я по тебе соскучился". Мы не были дома 52 дня, сначала готовились с командой на сборах в Австрии, потом у нас было турне на матчи с "Партизаном", играли в Люблине, Глазго, Зальцбурге. Между этими поединками мы посетили Ровно и Львов. Это был непростой период, связанный с тем, что в нашей стране идет война. Хочу в очередной раз поблагодарить наших защитников и защитниц за то, что они дают нам возможность играть в футбол и вообще, чтобы футбол жил в нашей стране.

Повторюсь, мы прекрасно понимали, какая сегодня будет игра, я говорил об этом ребятам. У тех десяти игроков, которые остаются в команде и не едут в расположение сборных, будет три дня отдыха, а ребятам, которые едут в ряды национальной и молодежной сборных, мы пожелали хорошо выступить и, главное, без травм вернуться в ряды нашей команды.

- Планирует ли "Динамо" проводить домашние матчи во Львове, как это сделал "Шахтер", чтобы облегчить логистику на еврокубковые матчи?

- "Динамо" планирует свои домашние матчи играть в Киеве.

- Продолжаете ли вы продолжаете поиски нападающего, учитывая, что болельщики в последнее время не очень впечатлены игрой Ваната?

- Поиски не заканчиваются никогда.