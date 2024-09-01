Пихаленок - об игре с ЛНЗ: Несмотря на минимальную победу, мы владели инициативой, могли забивать больше

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок прокомментировал домашнюю победу над "ЛНЗ" (1:0) в 5-м туре УПЛ.

- Несмотря на минимальную победу, мы владели инициативой, могли забивать больше, но только один забитый мяч и скользкое преимущество до финального свистка. У "ЛНЗ" были прострелы, стандарты, и где-то вполне могло залететь. Поэтому надо было забивать второй-третий мячи и закрывать матч.

- А чего именно не хватило для еще одного гола? Тренер в течение второго тайма часто кричал "Быстрее, быстрее"...

- Если тренер кричал так, значит, наверное, темпа где-то не хватило. Хотя моменты были, я мог забивать и в первом, и во втором таймах, но, к сожалению, не удалось. Это футбол, и хорошо, что удалось добыть три очка.

- Что можете сказать о болельщиках, которые заполнили трибуны по максимально разрешенной квоте?

- Это кайф играть с болельщиками. Не знаю, сколько сегодня было людей - где-то под две тысячи, наверное. И это настоящий кайф. Когда пустые трибуны, то это совсем другая атмосфера. Сегодня нас очень хорошо поддерживали, поэтому спасибо за поддержку. Эта победа, конечно, для них.

- Впереди насыщенный период - матчи за сборную, в чемпионате, в Лиге Европы. Общались ли об этом внутри команды, по ротации, например?

- Конечно, у нас в команде много квалифицированных игроков, на каждую позицию есть по два-три исполнителя, все высокого уровня. Поэтому ротация, конечно, будет.