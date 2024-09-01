Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат

В 19:09 в Кривом Роге и территориальной громаде началась воздушная тревога. Тогда коллективы вышли на второй тайм и отыграли несколько минут.

Дедлайн возобновления встречи откладывали несколько раз. Сначала планировали возобновить игру в 20:30, затем в 20:50 и 21:00. Главные наставники клубов договорились, что потратят на разминку около 10 минут, чтобы успеть завершить матч сегодня.

Впрочем, отбоя так и не произошло. После двух часов ожиданий было принято окончательное решение о переносе. В УПЛ.ТБ заявили, что представители команд и судейская бригада провели небольшое голосование, в результате чего большинство поддержало вариант не доигрывать поединок сегодня.