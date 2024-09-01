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Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат

Премьер-лига
Обновлено

Команды были настроены доиграть встречу сегодня

Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

В 19:09 в Кривом Роге и территориальной громаде началась воздушная тревога. Тогда коллективы вышли на второй тайм и отыграли несколько минут.

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Дедлайн возобновления встречи откладывали несколько раз. Сначала планировали возобновить игру в 20:30, затем в 20:50 и 21:00. Главные наставники клубов договорились, что потратят на разминку около 10 минут, чтобы успеть завершить матч сегодня.

Впрочем, отбоя так и не произошло. После двух часов ожиданий было принято окончательное решение о переносе. В УПЛ.ТБ заявили, что представители команд и судейская бригада провели небольшое голосование, в результате чего большинство поддержало вариант не доигрывать поединок сегодня.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
01.09.2024 в 22:07
Единственная ошибка, проводить матчи в Украине, где опасность присутствует везде.
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Комментарии 6
storm_ua (Николаев)
01.09.2024 в 22:07
Единственная ошибка, проводить матчи в Украине, где опасность присутствует везде.
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0
1
aleks68
01.09.2024 в 22:14
кац предлагает сдаться?
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0
1
Геродот (Винница)
01.09.2024 в 21:42
Шахтер зря согласился играть в Кривом Роге, где за пару дней до этого рашисты уничтожили гостиницу, где Шахтер должен был квартироваться. А раз согласие дали, то надо было хоть игру поставить на 13.00 или 15.00. Времени переждать тревогу было бы вагон. А в 6 вечера начинать игру было большим риском в условиях, когда в городе постоянные тревоги и обстрелы. Уже в 8 вечера становилось темно. Так и случилось. Кстати, весь второй тайм матча только в Днепропетровской области была тревога. И лишь около девяти вечера объявили тревогу еще в двух областях. А теперь наверное Шахтер ночевать там будет, чтобы на следующий день доиграть. В общем, менеджмент Шахтера облажался, и еще неизвестно, кому больше пойдет на пользу лишний день отдыха при таком скользком счете.
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aleks68
01.09.2024 в 21:52
единственная ошибка начать игру в 18:00
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aleks68
01.09.2024 в 21:23
когда будут доигрывать?зачем назначать матч на 18:00?нельзя было начать на пару часов раньше?
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avatar
scorpius (Ck)
01.09.2024 в 21:22
Какой идиот ставит матчи в Кривом Роге на 6 вечера? Знают же все, что там тревоги часто и могут и не успеть доиграть. Нельзя что ли было поставить игру часа на 3 раньше?
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