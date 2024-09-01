Карраско: Я думаю, что нам не хватало, возможно, уверенности. Мы позволили Динамо играть в футбол

Главный тренер "ЛНЗ" Андрес Карраско прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в 5-м туре УПЛ и ответил на вопросы журналистов.

- Это была наша первая игра на выезде. Я ожидал, что у нас будет лучший первый тайм. Я думаю, что нам не хватало, возможно, уверенности. Мы позволили "Динамо" играть в футбол. Мы все знали, что если это будет, они будут выходить на опасные позиции.

Во втором тайме мы были лучше. Я думаю, что мы были лучше соперников большую часть времени. Мы их ограничивали до того, что имели только контратаки. Мы должны контролировать их лучше даже в этом. Во втором тайме мы начали показывать уровень амбиций, который мы обычно показываем во втором тайме.

- Почему Тилля заменили в перерыве? У него была травма или это ваше решение?

- Я думаю, что это была явная травма. Мы держали замену до второго тайма, потому что не хотели терять слот для замены в первом тайме. Теперь мы видим, что он будет вне игры, скорее всего, где-то месяц.

- Ваша команда не нанесла ни одного удара в створ ворот. Это соответствует уровню ваших амбиций?

- Нет, очевидно, что нет. Мы хотим быть лучшими. Мы понимали, что играем против "Динамо". Дома они очень хорошая команда, у них есть качество. Это все знают. Но мы должны быть лучше.

- Каким у вас был план игры?

- План был использовать качество наших игроков в группе атаки, давать больше пространства и пытаться быстро выходить вперед. Дело в том, что наши нападающие были не в лучших позициях, и нам было трудно использовать это. Это был план, который пришлось менять, потому что была травма Олейника, и мы пропустили гол. Это был очень спорный гол после пенальти. После этого ты должен адаптироваться и быть более агрессивным. Во втором тайме мы это пробовали.