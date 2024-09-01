Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хотелось отдать им долг": Бражко - о победе над ЛНЗ
В прошлом сезоне черкасцы забирали у гранда очки
Фото: Динамо
Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оценил выступление команды в домашнем матче с "ЛНЗ" в рамках 5-го тура УПЛ. Киевляне победили со счетом 1:0.
- Все понимают, что у нас много игр, и где-то просто не хватило везения в финальной трети. Считаю, что сыграли мы сегодня неплохо, но нужно больше забивать, чтобы не доводить дело до нервных последних минут.
- После стольких дней пребывания за границей насколько приятно вернуться домой?
- Очень приятно увидеть родных болельщиков, вернуться в Киев. Скучали по ним, и очень приятные эмоции сегодня были. Надеюсь, после матчей за сборную снова придет две-три тысячи болельщиков и увидимся с ними.
- Александр Шовковский сказал, что в команде остаются только 10 футболистов - остальные уезжают в расположение различных сборных. Какие ожидания от матчей сборной, против Албании и Чехии, уже переключился на них или все еще мыслями с "Динамо"?
- Игра с "ЛНЗ" закончилась, и я уже в пути в расположение сборной. Нас ждут сложные матчи, нам нужны две победы. Это будет хороший результат, и будем тренироваться, чтобы достичь этого.
- Ты играл в квалификации на Евро-2024, в финальном турнире. Впереди участие в Лиге наций. Какие ожидания?
- Все наши будущие соперники были участниками Евро-2024, имеют высокий уровень. Нужно выкладываться на сто процентов, поскольку мы играем за нашу страну, за наших Защитников, поэтому всегда есть мотивация показывать хороший футбол и стремиться к победе.
- Сегодня дебютировал Рубчинский. Как в команде поддержали его?
- Он молодец, сыграл хорошо, комфортно с ним было действовать в центре поля. Все поддерживали его, особенно я с Ванатом, также видел, как Ярмоленко подсказывал. Хорошо, что команда победила, все молодцы.
- В прошлом сезоне в домашнем матче с "ЛНЗ" была зафиксирована ничья - 1:1. Ожидали, что на этот раз может повториться нечто подобное?
- Ожидали сложную игру. Действительно, в прошлом сезоне дома сыграли 1:1, и тоже тогда не реализовали много моментов. Поэтому хотелось отдать им долг за тот результат.
Популярное сейчас
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- Жена Усика снова покорила поклонников сексуальными фото
- Александр Бабич: Бразилец Фернандо собрал вещи и уехал с базы
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3. Без шансов для хозяев