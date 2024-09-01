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"Хотелось отдать им долг": Бражко - о победе над ЛНЗ

Премьер-лига

В прошлом сезоне черкасцы забирали у гранда очки

"Хотелось отдать им долг": Бражко - о победе над ЛНЗ

Фото: Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко оценил выступление команды в домашнем матче с "ЛНЗ" в рамках 5-го тура УПЛ. Киевляне победили со счетом 1:0.

- Все понимают, что у нас много игр, и где-то просто не хватило везения в финальной трети. Считаю, что сыграли мы сегодня неплохо, но нужно больше забивать, чтобы не доводить дело до нервных последних минут.

- После стольких дней пребывания за границей насколько приятно вернуться домой?

- Очень приятно увидеть родных болельщиков, вернуться в Киев. Скучали по ним, и очень приятные эмоции сегодня были. Надеюсь, после матчей за сборную снова придет две-три тысячи болельщиков и увидимся с ними.

- Александр Шовковский сказал, что в команде остаются только 10 футболистов - остальные уезжают в расположение различных сборных. Какие ожидания от матчей сборной, против Албании и Чехии, уже переключился на них или все еще мыслями с "Динамо"?

- Игра с "ЛНЗ" закончилась, и я уже в пути в расположение сборной. Нас ждут сложные матчи, нам нужны две победы. Это будет хороший результат, и будем тренироваться, чтобы достичь этого.

- Ты играл в квалификации на Евро-2024, в финальном турнире. Впереди участие в Лиге наций. Какие ожидания?

- Все наши будущие соперники были участниками Евро-2024, имеют высокий уровень. Нужно выкладываться на сто процентов, поскольку мы играем за нашу страну, за наших Защитников, поэтому всегда есть мотивация показывать хороший футбол и стремиться к победе.

- Сегодня дебютировал Рубчинский. Как в команде поддержали его?

- Он молодец, сыграл хорошо, комфортно с ним было действовать в центре поля. Все поддерживали его, особенно я с Ванатом, также видел, как Ярмоленко подсказывал. Хорошо, что команда победила, все молодцы.

- В прошлом сезоне в домашнем матче с "ЛНЗ" была зафиксирована ничья - 1:1. Ожидали, что на этот раз может повториться нечто подобное?

- Ожидали сложную игру. Действительно, в прошлом сезоне дома сыграли 1:1, и тоже тогда не реализовали много моментов. Поэтому хотелось отдать им долг за тот результат.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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