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Назаренко – лучший игрок УПЛ по версии Sofascore. У него 7 голевых действий в 4-х турах

Премьер-лига

Александр успешно начал новый сезон

Назаренко – лучший игрок УПЛ по версии Sofascore. У него 7 голевых действий в 4-х турах

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вингер "Полесья" отличался результативными действиями в каждом из четырех матчей своей команды. На его счету 5 голов и 2 ассиста. Это уже собственный рекорд футболиста в рамках элитного дивизиона.

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В неполном чемпионате 2021/22 он набрал 5 баллов по системе гол+пас в 16 турах, а в следующей кампании вообще отличился один раз в 23-х поединках Премьер-лиги.

Назаренко – лучший игрок УПЛ по версии Sofascore. В среднем он получает за игру оценку 8,03.

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Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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ero-ua
02.09.2024 в 01:20
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
ero-ua
02.09.2024 в 01:20
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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