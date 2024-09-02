Назаренко – лучший игрок УПЛ по версии Sofascore. У него 7 голевых действий в 4-х турах

Вингер "Полесья" отличался результативными действиями в каждом из четырех матчей своей команды. На его счету 5 голов и 2 ассиста. Это уже собственный рекорд футболиста в рамках элитного дивизиона.

В неполном чемпионате 2021/22 он набрал 5 баллов по системе гол+пас в 16 турах, а в следующей кампании вообще отличился один раз в 23-х поединках Премьер-лиги.

Назаренко – лучший игрок УПЛ по версии Sofascore. В среднем он получает за игру оценку 8,03.