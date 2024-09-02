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Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом
Эмоции дали о себе знать
Фото - Металіст
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) отстранил наставника "Ингульца" Василия Кобина на два матча.
Тренер получил красную карточку в поединке 4-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:1). КДК наказал специалиста за выход на поле. Также он намеренно бросил попавший на поле предмет.
Отметим, что в игре с "Рухом" действиями футболистов руководил его ассистент Александр Стахов. Кобин присутствовал на стадионе и пытался давать советы помощникам по телефону. Ближайшая встреча чемпиона Первой лиги запланирована на 14 сентября. Команда будет играть против "Черноморца".
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