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Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Эмоции дали о себе знать

Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом

Фото - Металіст

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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) отстранил наставника "Ингульца" Василия Кобина на два матча.

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Тренер получил красную карточку в поединке 4-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:1). КДК наказал специалиста за выход на поле. Также он намеренно бросил попавший на поле предмет.

Отметим, что в игре с "Рухом" действиями футболистов руководил его ассистент Александр Стахов. Кобин присутствовал на стадионе и пытался давать советы помощникам по телефону. Ближайшая встреча чемпиона Первой лиги запланирована на 14 сентября. Команда будет играть против "Черноморца".

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 03:07
Емоції дали про себе знати. Но Васи на штраф и на дискву насраты!
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0
0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.09.2024 в 03:07
Емоції дали про себе знати. Но Васи на штраф и на дискву насраты!
Ответить
0
0

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