Кобина оштрафовали и дисквалифицировали из-за поведения в игре с Кривбассом

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) отстранил наставника "Ингульца" Василия Кобина на два матча.

Тренер получил красную карточку в поединке 4-го тура УПЛ с "Кривбассом" (1:1). КДК наказал специалиста за выход на поле. Также он намеренно бросил попавший на поле предмет.

Отметим, что в игре с "Рухом" действиями футболистов руководил его ассистент Александр Стахов. Кобин присутствовал на стадионе и пытался давать советы помощникам по телефону. Ближайшая встреча чемпиона Первой лиги запланирована на 14 сентября. Команда будет играть против "Черноморца".