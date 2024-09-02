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Безерра: Я счастлив здесь. От меня не требовали забивать в каждой игре

Премьер-лига

Жуан поделился впечатлениями от адаптации в команде

Безерра: Я счастлив здесь. От меня не требовали забивать в каждой игре

Фото: Олександрія

Новина українською

Вингер "Александрии" рассказал, как стал частью коллектива.

“Я счастлив здесь, ведь знаю, что могу развиваться гораздо больше. Я получил помощь от всех членов команды и правления. Я чувствую много внимания на поле и за ним, что помогает сделать адаптацию лучшей. Придя из совершенно другой футбольной среды, от меня не потребовали забивать в каждой игре.

Меня шокировало то, что такой счастливый и радостный народ, как украинцы, переживает это время войны, я каждый день молю Бога, чтобы здесь наступил мир. Ситуация тяжелая, но я знаю, что все имеет свою цель – желаю украинцам быстрее обрести мир и безопасность. Рад, что футбол является поддержкой для людей в эти сложные времена".

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"Быть вдали от дома, семьи и друзей всегда трудно, но в конце прошлого сезона мой отец вместе с моей женой приехал в Украину. Сегодня моя жена со мной это мне очень помогает. Я считаю, что трудный этап позади.

Отец и моя жена довольны. Мне здесь тоже очень нравится. Это совсем другая страна, чем Бразилия: климат, еда, культура и т.д. Новые впечатления для всех нас", – рассказал вингер.

В последних восьми матчах УПЛ у Безерры 4 гола и 3 ассиста.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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