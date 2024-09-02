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Безерра: Я счастлив здесь. От меня не требовали забивать в каждой игре
Жуан поделился впечатлениями от адаптации в команде
Фото: Олександрія
Вингер "Александрии" рассказал, как стал частью коллектива.
“Я счастлив здесь, ведь знаю, что могу развиваться гораздо больше. Я получил помощь от всех членов команды и правления. Я чувствую много внимания на поле и за ним, что помогает сделать адаптацию лучшей. Придя из совершенно другой футбольной среды, от меня не потребовали забивать в каждой игре.
Меня шокировало то, что такой счастливый и радостный народ, как украинцы, переживает это время войны, я каждый день молю Бога, чтобы здесь наступил мир. Ситуация тяжелая, но я знаю, что все имеет свою цель – желаю украинцам быстрее обрести мир и безопасность. Рад, что футбол является поддержкой для людей в эти сложные времена".
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"Быть вдали от дома, семьи и друзей всегда трудно, но в конце прошлого сезона мой отец вместе с моей женой приехал в Украину. Сегодня моя жена со мной это мне очень помогает. Я считаю, что трудный этап позади.
Отец и моя жена довольны. Мне здесь тоже очень нравится. Это совсем другая страна, чем Бразилия: климат, еда, культура и т.д. Новые впечатления для всех нас", – рассказал вингер.
В последних восьми матчах УПЛ у Безерры 4 гола и 3 ассиста.
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