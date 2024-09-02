Безерра: Я счастлив здесь. От меня не требовали забивать в каждой игре

Вингер "Александрии" рассказал, как стал частью коллектива.

“Я счастлив здесь, ведь знаю, что могу развиваться гораздо больше. Я получил помощь от всех членов команды и правления. Я чувствую много внимания на поле и за ним, что помогает сделать адаптацию лучшей. Придя из совершенно другой футбольной среды, от меня не потребовали забивать в каждой игре.

Меня шокировало то, что такой счастливый и радостный народ, как украинцы, переживает это время войны, я каждый день молю Бога, чтобы здесь наступил мир. Ситуация тяжелая, но я знаю, что все имеет свою цель – желаю украинцам быстрее обрести мир и безопасность. Рад, что футбол является поддержкой для людей в эти сложные времена".