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Судаков: Больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны
"Шахтер" не доиграл матч с "Кривбассом"
Фото - Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал перенос матча 5-го тура УПЛ против "Кривбасса" из-за воздушной тревоги.
"Это больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны, которая продолжает разрушать столько жизней. Всегда честь представлять нашу страну и наш клуб. У нас еще впереди половина игры", – написал Судаков.
Матч "Кривбасс" - "Шахтер" был прерван на 50-й минуте из-за воздушной тревоги при счете в пользу дончан 1:0.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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