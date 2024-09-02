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Судаков: Больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны

Премьер-лига

"Шахтер" не доиграл матч с "Кривбассом"

Судаков: Больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны

Фото - Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал перенос матча 5-го тура УПЛ против "Кривбасса" из-за воздушной тревоги.

"Это больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны, которая продолжает разрушать столько жизней. Всегда честь представлять нашу страну и наш клуб. У нас еще впереди половина игры", – написал Судаков.

Матч "Кривбасс" - "Шахтер" был прерван на 50-й минуте из-за воздушной тревоги при счете в пользу дончан 1:0.

Судаков: Больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны - изображение 1
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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