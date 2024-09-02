Михавко: Знали, что игра с ЛНЗ будет непростой

Защитник "Динамо" Тарас Михавко поделился эмоциями от победы над "ЛНЗ" (1:0) в 5-м туре УПЛ.

– Конечно, приятно играть на родном стадионе при поддержке наших болельщиков. Мы очень этого ждали, всем спасибо за поддержку.

Игра была, конечно, непростая. Мы знали, что игра будет такой, потому что против "Динамо" всегда соперники выкладываются в 2 раза лучше.

Тем более у нас была тяжелая ситуация с постоянными переездами, каждые 4 дня игра, где-то уставшие. Но мы все равно готовились к этой игре и готовились только для положительного результата. Поэтому спасибо всем за поддержку, все супер.

– Сегодня у "Динамо" была пара центральных защитников Михавко – Биловар. Насколько уже налажено ваше взаимодействие?

– Взаимодействие мы отрабатываем на тренировках с защитниками, в играх играем. Конечно, есть некоторые моменты, которые нужно улучшать, но кто бы ни играл, мы все выкладываемся на максимум, все друг друга поддерживаем, поэтому с этим проблем точно нет.

– Недавно состоялась жеребьевка основной стадии Лиги Европы. Каким оказался жребий для "Динамо", по вашему мнению? Кого бы вы выделили из будущих соперников?

– У нас выпали хорошие соперники. Я бы не сказал, что есть где-то слабее, но я хотел бы выделить "Лацио", "Рому", "Галатасарай" и, конечно, "Реал Сосьедад".

Хорошие очень команды, играют в европейских топ-лигах, потому с ними будет непросто. Но мы будем готовиться для положительного результата, чтобы порадовать наших болельщиков и нашу страну, – сказал Михавко.