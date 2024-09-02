ЛНЗ не планирует спаррингов в паузе чемпионата

Как сообщает Sport.ua, после поединка 5-го тура УПЛ с"Динамо" (0:1) игроки "ЛНЗ" получили три выходных дня, после чего начнут подготовку к очередному матчу чемпионата с"Колосом", который состоится 16 сентября.

По информации источника, черкасцы во время сентябрьской паузы, вызванной матчами сборных, не собираются проводить контрольный матч, хотя сначала определенные договоренности с одним из элитных клубов были. Следовательно, футболисты ЛНЗ будут сосредоточены на тренировочном процессе.

Сейчас черкасцы занимают четвертое место в УПЛ, имея девять очков.