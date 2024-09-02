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ЛНЗ не планирует спаррингов в паузе чемпионата

Премьер-лига

Команда получила три выходных дня

ЛНЗ не планирует спаррингов в паузе чемпионата

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Как сообщает Sport.ua, после поединка 5-го тура УПЛ с"Динамо" (0:1) игроки "ЛНЗ" получили три выходных дня, после чего начнут подготовку к очередному матчу чемпионата с"Колосом", который состоится 16 сентября.

По информации источника, черкасцы во время сентябрьской паузы, вызванной матчами сборных, не собираются проводить контрольный матч, хотя сначала определенные договоренности с одним из элитных клубов были. Следовательно, футболисты ЛНЗ будут сосредоточены на тренировочном процессе.

Сейчас черкасцы занимают четвертое место в УПЛ, имея девять очков.

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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