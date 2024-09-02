Вингеры Ярмоленко и Назаренко, атака Руха и оборона Александрии. Символическая сборная 5-го тура УПЛ

Последний летний тур родной УПЛ, как и предыдущий, снова ознаменовался большим количеством голов. Украинские болельщики могли увидеть сразу несколько разгромных побед. Прежде всего в этом контексте речь идет об уничтожении "Ингульца" львовским "Рухом" (5:0) и погроме "Черноморца" в Одессе от житомирского "Полесья" (4:1).

Также в этот уик-энд свои лидирующие позиции в украинском первенстве укрепила "Александрия". Команда Руслана Ротаня сейчас идет без поражений. Была и достаточно рядовая победа киевского "Динамо" над черкасским ЛНЗ (1:0). В свою очередь донецкий "Шахтер" и криворожский "Кривбасс" свой поединок доиграть не сумели из-за воздушной тревоги в регионе. Встреча действующего чемпиона и бронзового призера будет доиграна в одну из резервных дат.

Украшением же тура, максимально неожиданно, стало противостояние ровенского "Вереса" и "Левого Берега". Подопечные Олега Шандрука могли забить четыре только в первом тайме, но в итоге тройная замена Виталия Первака перевернула игру во второй половине с ног на голову.

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 5-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Максим Механив ("Левый Берег")

Очередное попадание 27-летнего голкипера в нашу символическую сборную. В прошлом туре мы включили Механива в команду, благодаря его перформансу против одесского "Черноморца", который помог "Левому Берегу" одержать дебютную победу в рамках УПЛ. На этот раз вратарь стал непосредственным участником второй победы для клуба в истории украинского элитного дивизиона. Игра против ровенского "Вереса" для "аистов" складывалась ужасно. Хотя и, как было упомянуто выше, подопечные Первака каким-то чудом сумели перевернуть этот матч, никакой бы победы не произошло бы, если бы не надежная игра Максима.

Правый защитник: Богдан Бутко ("Черноморец")

Опытный Бутко - островок инициативности и креатива среди всех футболистов этого апатичного и безыдейного "Черноморца". В матче против "Полесья" в конце первого тайма, при счете 0:3 не в пользу его команды, Бутко решился на удар из-за пределов штрафной и как рукой положил мяч в сетку ворот "волков". К сожалению, этот забитый мяч не дал никакого импульса "морякам"...

Центральный защитник: Роман Дидык ("Рух")

Не побоимся этого утверждения, практически идеальный матч в исполнении 21-летнего центрбека. Мало того, что Дидык мощно сыграл в обороне, нивелировав всю угрозу, которая поступала от футболистов "Ингульца". Да еще и дважды классно шел в борьбу и высокий прессинг, чем и начинал результативные атаки своей команды. А в одном из эпизодов даже отметился ассистом на Квасницу.

Центральный защитник: Артем Шабанов ("Александрия")

Своей игрой Артем помог "горожанам" продолжить свою победную серию в рамках украинского первенства. Шабанов выполнил огромное количество черновой работы. В частности, 32-летний защитник вынес кучу прострелов от соперников, успевал подчищать за партнерами по обороне и при этом много работал в контроле мяча. Замечательное выступление, если коротко.

Левый защитник: Александр Мартынюк ("Александрия")

Напарник Шабанова по защите также неплохо сыграл при обороне собственных ворот в матче с кризисным ковалевским "Колосом". Также Мартынюк классно подключался к атакам, сделав идеальный навес в моменте со вторым голом "Александрии".

Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец ("Александрия")

Очередной солидный поединок от капитана команды Руслана Ротаня. Уже на 15-й минуте встречи против подопечных Александра Поздеева Кирилл открыл счет, качественно обработав мяч после подачи с углового. После этого Ковалец немного выпал из игры, из-за столкновения с Цуриковым. Однако, ближе к концовке и вообще в по ходу поединка был очень активным.

Центральный защитник: Клим Приходько ("Левый Берег")

Выход 24-летнего хавбека во втором тайме против "Вереса" перевернул ход встречи с ровенчанами. Именно гол Приходько после красивого обводящего удара вернул "аистов" в игру и установил паритет на табло. Да и во втором мяче Клим принял непосредственное участие, в целом внеся своей команде свежести и креативных решений в атаке.

Атакующий полузащитник: Илья Квасница ("Рух")

Номинально 21-летний нападающий тяготел к правому флангу, хотя и действовал по всему фронту атаки, часто меняясь позициями с партнерами. В матче против "Ингульца" Квасница записал на свой счет гол+ассист. Илья был активным и при любой возможности пытался обостряться впереди.

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Опытный Андрей на старте поединка против черкасского ЛНЗ уверенно реализовал пенальти, который и стал победным в этой игре. Через несколько минут после этого Ярмоленко еще раз расписался в воротах Кучеренко, однако это взятие ворот было отменено из-за офсайда. Хотя и на вторую половину встречи у легенды уже особо не хватило физических кондиций, однако в первом тайме 34-летний вингер изрядно покрутил хребты защитникам команды Каррилло Карраско.

Левый вингер: Александр Назаренко ("Полесье")

Назаренко - лучший игрок на данном этапе сезона в родной УПЛ по версии аналитических порталов. 5 забитых мячей и 2 голевые передачи в 4-х турах говорят сами за себя. В игре против "Черноморца" Александра Бабича вингер житомирских "волков" также сделал результат. Сначала 24-летний нападающий реализовал 11-метровый, а чуть позже ассистировал на второй гол Пайшао.

Форвард: Игорь Краснопир ("Рух")

Как же шикарно Игорь вписался в коллектив Виталия Пономарева. Краснопир без раскачки и адаптации начал разрывать за львовскую команду. Поединок против "Ингульца" не стал исключением в этом контексте. Форвард "Руха" в начале второго тайма встречи против команды Василия Кобина за 10 минут игрового времени оформил дубль.

Главный тренер: Виталий Первак ("Левый Берег")

Здесь без шансов для других наставников. Первак по сути одним своим решением перевернул с ног на голову абсолютную проигранную на тот момент игру с ровенским "Вересом". Тройная замена 54-летнего специалиста и принесла "аистам" их второй триумф в рамках украинского элитного дивизиона. Именно вышедшие на замену Приходько и Галас отметились забитыми мячами.

Запасные: Александр Кемкин ("Карпаты"), Дмитрий Ледвий ("Рух"), Андерсон Джордан ("Заря"), Виталий Холод ("Рух"), Александр Скляр ("Ворскла"), Руслан Дедух ("Левый Берег"), Тарас Галас ("Левый Берег"), Алексей Гуцуляк ("Полесье"), Артур Шах ("Карпаты"), Ярослав Карабин ("Рух"), Петар Мичин ("Заря"), Денис Антюх ("Заря"), Филипп Будковский ("Заря"), Джевани ("Александрия"), Сергей Суханов ("Оболонь"), Степанюк Руслан ("Рух").