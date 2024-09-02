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Хавбек Зари: Надо возвращать себе психологию победителей
Петар Мичин рассказал о победе над "Оболонью"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Петар Мичин прокомментировал победу над "Оболонью" (2:0) в матче 5-го тура УПЛ.
- Победа в игре против "Оболони" была очень важной. Не имели права больше терять зачетные пункты, потому что знаем и понимаем, что мы должны быть как можно выше в турнирной таблице.
Она придаст нам позитива, психологической уверенности. Надо возвращать себе психологию победителей.
- Этот матч также является знаковым для тебя.
- Да. Наконец-то мне удалось открыть свой счет голов за нашу команду. Надеюсь, буду забивать чаще. Но самое главное это то, чтобы команда побеждала. В этом плане личные достижения отходят на второй план.
Сейчас небольшая пауза в чемпионате. Есть время немного перезагрузиться и хорошо подготовиться к следующим матчам чемпионата и Кубка Украины.
- Кстати, в кубковом противостоянии нам придется встретиться с донецким "Шахтером".
- Да, это очень сложный соперник. В целом же, легких матчей не бывает сейчас. Но знаю, что "Заря" не раз доказывала, что можно играть и добиваться положительного результата в играх с любым оппонентом, - сказал Мичин.
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