Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубинчак: В матче с ЛНЗ я был очень уставший, не похож сам на себя
"Динамо" минимально одолело черкасский клуб
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победу над "ЛНЗ" (1:0) в матче 5-го тура УПЛ.
- Думаю, сказалось то, что мы были в длительном турне, 55 дней не были дома. По возвращении у нас даже не было немного времени на адаптацию, чтобы перестроиться, ведь жизнь в гостиницах и жизнь дома с родными это совсем другие вещи. Возможно, мы были в определенной степени уставшие, эмоционально выжатые. Я не хочу нас оправдывать, все в такой ситуации. Но, возможно, это повлияло на такую нашу не очень уверенную игру.
- Было много фланговых атак, которые соперник встречал жестко. В этом компоненте они не перегнули?
- Это украинский футбол, все к этому привыкли. Здесь ничего такого нет. Больше повлияла усталость. Я могу о себе сказать, что я был очень уставший, не похож сам на себя. Обычно я много двигаюсь, много открываюсь вперед, но сегодня этого было мало.
- Валентин Рубчинский дебютировал за "Динамо". Как ему удалось вписаться в коллектив?
- Поздравляю его с дебютом! Очень хороший парень, скромный. Все в команде ему будут помогать. Я очень рад за него.
- Какие планы на международную паузу?
- Надеюсь, нам дадут несколько выходных. Хочу провести больше времени с семьей - сыном, женой, ведь почти два месяца не был дома. Надо немного отдохнуть, а после выходных будем настраиваться на следующие игры, - сказал Дубинчак.
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал, почему живет недалеко от Манчестера, а не в Ливерпуле: Простая жизнь простого человека
- Де Росси: Все боятся Довбика
- Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе
- Александр Бабич: Бразилец Фернандо собрал вещи и уехал с базы
- Старт Лиги наций: Украина – Албания, Франция – Италия и не только. Расписание футбола на 2 – 8 сентября
- Серия А. Ювентус - Рома 0:0. Cкучали по Аллегри и Моуриньо?