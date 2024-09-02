Дубинчак: В матче с ЛНЗ я был очень уставший, не похож сам на себя

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победу над "ЛНЗ" (1:0) в матче 5-го тура УПЛ.

- Думаю, сказалось то, что мы были в длительном турне, 55 дней не были дома. По возвращении у нас даже не было немного времени на адаптацию, чтобы перестроиться, ведь жизнь в гостиницах и жизнь дома с родными это совсем другие вещи. Возможно, мы были в определенной степени уставшие, эмоционально выжатые. Я не хочу нас оправдывать, все в такой ситуации. Но, возможно, это повлияло на такую нашу не очень уверенную игру.

- Было много фланговых атак, которые соперник встречал жестко. В этом компоненте они не перегнули?

- Это украинский футбол, все к этому привыкли. Здесь ничего такого нет. Больше повлияла усталость. Я могу о себе сказать, что я был очень уставший, не похож сам на себя. Обычно я много двигаюсь, много открываюсь вперед, но сегодня этого было мало.

- Валентин Рубчинский дебютировал за "Динамо". Как ему удалось вписаться в коллектив?

- Поздравляю его с дебютом! Очень хороший парень, скромный. Все в команде ему будут помогать. Я очень рад за него.

- Какие планы на международную паузу?

- Надеюсь, нам дадут несколько выходных. Хочу провести больше времени с семьей - сыном, женой, ведь почти два месяца не был дома. Надо немного отдохнуть, а после выходных будем настраиваться на следующие игры, - сказал Дубинчак.