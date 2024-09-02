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Артем Кравец: Озвучил президенту Динамо свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе
Советник президента киевлян - о своей должности в клубе
fcdynamo.com
Советник президента "Динамо" Артем Кравец рассказал о своей должности в столичном клубе.
– Как вы стали советником президента "Динамо" и как произошел ваш переход от игрока к функционеру?
– Если быть честным, то я не слишком видел себя в тренерской роли. Мне всегда хотелось попробовать себя в менеджерской должности. Всё было очень просто. У нас прошла встреча с президентом – сначала в телефонном режиме, а потом мы встретились лично.
Я показал свои идеи, то, как я вижу какие-то проблемные моменты и свое видение, как их исправить. Мы сошлись на том, что я начну работать в "Динамо" на такой должности, где пока мне не будет много ответственности. Но с чего-то надо начинать и шаг за шагом двигаться дальше. Вот так все и вышло.
– Если это не секрет, можете рассказать вообще о своих идеях, с которыми вы пришли к Игорю Суркису?
– Не хотел бы рассказывать о конкретных идеях. В каждом клубе, и у "Динамо" тоже есть над чем работать и в каких направлениях развиваться. Я просто озвучил свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе. Это касается скаутинга игроков первой команды, U-19 и нашей академии. Там есть разные моменты.
Если сравнивать меня год назад и сейчас, возможно, я бы сделал даже лучший проект. Но мы все учимся. В тот момент президент увидел, что мои идеи, наверное, не плохие и решил, что я могу начать работать, - сказал Кравец.
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