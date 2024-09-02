  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, когда будет доигран прерванный матч Кривбасс - Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда будет доигран прерванный матч Кривбасс - Шахтер

Премьер-лига

Не в этом году

Стало известно, когда будет доигран прерванный матч Кривбасс - Шахтер

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Матч 5-го тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" - "Шахтер" доиграют в следующем году, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в связи с плотным графиком выступлений донецкого клуба в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных, найти свободную дату для доигровки осенью практически невозможно.

Почти наверняка отложенная из-за вчерашней тревоги встреча будет доиграна весной 2025 года. Отмечается, что представитель "Шахтера" во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера. Но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.

Напомним, поединок был прерван на 50-й минуте при счете в пользу дончан 1:0.

Читайте такжеСудаков: Больно, что мы вынуждены останавливать наши игры из-за агрессора и войны
По теме
yellow-arrow
Награда за волевую победу. Назван лучший тренер 5-го тура УПЛ
yellow-arrow
Артем Кравец: Озвучил президенту Динамо свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе
yellow-arrow
Дубинчак: В матче с ЛНЗ я был очень уставший, не похож сам на себя
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
02.09.2024 в 12:21
сколько ещё будет таких доигровок?на поле команды обязаны выйти в тех же составах когда был прерван матч.если кто-то покинет шахтёр или кривбасс как быть?нельзя было договориться с фифа-уефа и доиграть сегодня часов в 12?или упл и уаф на всё наплевать?ждём следующий прерванный матч.или играйте раньше по времени или переносите матчи в другие города
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
aleks68
02.09.2024 в 12:21
сколько ещё будет таких доигровок?на поле команды обязаны выйти в тех же составах когда был прерван матч.если кто-то покинет шахтёр или кривбасс как быть?нельзя было договориться с фифа-уефа и доиграть сегодня часов в 12?или упл и уаф на всё наплевать?ждём следующий прерванный матч.или играйте раньше по времени или переносите матчи в другие города
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
02.09.2024 в 12:15
Интересно, а если через полгода у команд составы обновятся или кто-то в лазарете будет, то как тогда быть? Тем более уже есть жёлтые у игроков, то проще их вообще не выставлять.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости