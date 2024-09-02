Стало известно, когда будет доигран прерванный матч Кривбасс - Шахтер

Матч 5-го тура украинской Премьер-лиги "Кривбасс" - "Шахтер" доиграют в следующем году, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в связи с плотным графиком выступлений донецкого клуба в Лиге чемпионов, а также окнами УЕФА и ФИФА для матчей сборных, найти свободную дату для доигровки осенью практически невозможно.

Почти наверняка отложенная из-за вчерашней тревоги встреча будет доиграна весной 2025 года. Отмечается, что представитель "Шахтера" во время экстренного голосования был за то, чтобы ждать до последнего и доигрывать матч вчера. Но тревога в Кривом Роге была отменена в 22:12, а следующая началась в 22:25.

Напомним, поединок был прерван на 50-й минуте при счете в пользу дончан 1:0.