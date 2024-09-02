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Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0

Премьер-лига

Команда Александра Шовковского впервые в сезоне сыграла дома в УПЛ

Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" впервые в этом сезоне провело домашний матч в рамках УПЛ. Столичный коллектив принимал ЛНЗ и одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти. Его автор – легенда "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Что интересного было на поле и за его пределами – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 11Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 4Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 3Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 5Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 6Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 7Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 8Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 9Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 10Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 1Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0 - фото 2
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