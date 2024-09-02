Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0

Киевское "Динамо" впервые в этом сезоне провело домашний матч в рамках УПЛ. Столичный коллектив принимал ЛНЗ и одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти. Его автор – легенда "Динамо" Андрей Ярмоленко.

Что интересного было на поле и за его пределами – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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