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Домашние стены и гол легенды. ФОТОрепортаж с матча Динамо - ЛНЗ 1:0
Команда Александра Шовковского впервые в сезоне сыграла дома в УПЛ
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо" впервые в этом сезоне провело домашний матч в рамках УПЛ. Столичный коллектив принимал ЛНЗ и одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти. Его автор – легенда "Динамо" Андрей Ярмоленко.
Что интересного было на поле и за его пределами – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
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