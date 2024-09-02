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Награда за волевую победу. Назван лучший тренер 5-го тура УПЛ

Премьер-лига

Всеукраинское объединение тренеров по футболу сделало свой выбор

Награда за волевую победу. Назван лучший тренер 5-го тура УПЛ

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров.

Его подопечные сумели перевернуть ход встречи с "Вересом" (3:1) и забрать три очка. Для "аистов" - это вторая победа в сезоне. В активе киевлян 6 зачетных пунктов и 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре, после международной паузы, "Левый Берег" на своем поле примет "Кривбасс". Игра состоится 15 сентября.

Читайте также"О чем говорили в раздевалке? Об этом никому не расскажу, потому что там одно слово нормальное, другое - не совсем": Первак - после игры с Вересом

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу
Опубликовал: Алина Ерофеева
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