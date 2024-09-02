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Награда за волевую победу. Назван лучший тренер 5-го тура УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров по футболу сделало свой выбор
Фото: ФК Лівий берег
Наставник "Левого Берега" Виталий Первак признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров.
Его подопечные сумели перевернуть ход встречи с "Вересом" (3:1) и забрать три очка. Для "аистов" - это вторая победа в сезоне. В активе киевлян 6 зачетных пунктов и 10-е место в турнирной таблице чемпионата.
В следующем туре, после международной паузы, "Левый Берег" на своем поле примет "Кривбасс". Игра состоится 15 сентября.
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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