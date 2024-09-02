Награда за волевую победу. Назван лучший тренер 5-го тура УПЛ

Наставник "Левого Берега" Виталий Первак признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров.

Его подопечные сумели перевернуть ход встречи с "Вересом" (3:1) и забрать три очка. Для "аистов" - это вторая победа в сезоне. В активе киевлян 6 зачетных пунктов и 10-е место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре, после международной паузы, "Левый Берег" на своем поле примет "Кривбасс". Игра состоится 15 сентября.