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Артем Кравец: Только комплименты Суркису, который договорился о переходе Пихаленка

Премьер-лига

"Динамо" интересовалось футболистом еще год назад

Артем Кравец: Только комплименты Суркису, который договорился о переходе Пихаленка

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Советник президента "Динамо" Артем Кравец детально рассказал о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в киевский клуб.

"Как я уже говорил, решение о переходе футболиста не принимается одним человеком. Всех игроков, которые попадают в "Динамо" Киев, обязательно просматривают несколько человек. И весь скаутский отдел должен прийти к тому, что этот футболист действительно нам подходит и нравится. Затем главный тренер принимает решение - и может сказать "да" или "нет". Его слово самое важное. В переговорах участвует наш президент, который договаривается о финансовых условиях и так далее.

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Если говорить конкретно о Пихаленке, то еще год назад Игорь Михайлович ставил вопрос, кто из украинских футболистов может усилить "Динамо". Тогда озвучивалась фамилия Пихаленка, как одного из лучших игроков центра полузащиты. Он очень талантливый парень - и показывает это. Но забрать его в "Динамо" в то время было невозможно. Тогда эта тема остановилась.

А сейчас, когда пришла такая возможность, то Игорь Михайлович провел переговоры. Он сделал очень правильно и заслужил, как он говорит, на премию. Пригласить такого футболиста - это действительно большой успех для клуба. Он действительно талант, который показывает свой уровень с первой тренировки и игры. Поэтому только комплименты Игорю Михайловичу, который договорился о его переходе", - рассказал Кравец.

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Артем Кравец Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
02.09.2024 в 13:54
В играх с Зальцбургом Пихаленок не впечатлил, дальние удары не шли, и опасных пасов с его стороны не было, казался обычным средним игроком. Поэтому хвалить его постоянно не стоит, ему надо прогрессировать
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
02.09.2024 в 13:54
В играх с Зальцбургом Пихаленок не впечатлил, дальние удары не шли, и опасных пасов с его стороны не было, казался обычным средним игроком. Поэтому хвалить его постоянно не стоит, ему надо прогрессировать
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storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 13:36
Артём плять, хватит шопу суркису лизать по всякому поводу, смотрится по тупому....
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