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Артем Кравец: Только комплименты Суркису, который договорился о переходе Пихаленка
"Динамо" интересовалось футболистом еще год назад
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Советник президента "Динамо" Артем Кравец детально рассказал о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в киевский клуб.
"Как я уже говорил, решение о переходе футболиста не принимается одним человеком. Всех игроков, которые попадают в "Динамо" Киев, обязательно просматривают несколько человек. И весь скаутский отдел должен прийти к тому, что этот футболист действительно нам подходит и нравится. Затем главный тренер принимает решение - и может сказать "да" или "нет". Его слово самое важное. В переговорах участвует наш президент, который договаривается о финансовых условиях и так далее.
Если говорить конкретно о Пихаленке, то еще год назад Игорь Михайлович ставил вопрос, кто из украинских футболистов может усилить "Динамо". Тогда озвучивалась фамилия Пихаленка, как одного из лучших игроков центра полузащиты. Он очень талантливый парень - и показывает это. Но забрать его в "Динамо" в то время было невозможно. Тогда эта тема остановилась.
А сейчас, когда пришла такая возможность, то Игорь Михайлович провел переговоры. Он сделал очень правильно и заслужил, как он говорит, на премию. Пригласить такого футболиста - это действительно большой успех для клуба. Он действительно талант, который показывает свой уровень с первой тренировки и игры. Поэтому только комплименты Игорю Михайловичу, который договорился о его переходе", - рассказал Кравец.
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