Артем Кравец: Только комплименты Суркису, который договорился о переходе Пихаленка

Советник президента "Динамо" Артем Кравец детально рассказал о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка в киевский клуб.

"Как я уже говорил, решение о переходе футболиста не принимается одним человеком. Всех игроков, которые попадают в "Динамо" Киев, обязательно просматривают несколько человек. И весь скаутский отдел должен прийти к тому, что этот футболист действительно нам подходит и нравится. Затем главный тренер принимает решение - и может сказать "да" или "нет". Его слово самое важное. В переговорах участвует наш президент, который договаривается о финансовых условиях и так далее.

Если говорить конкретно о Пихаленке, то еще год назад Игорь Михайлович ставил вопрос, кто из украинских футболистов может усилить "Динамо". Тогда озвучивалась фамилия Пихаленка, как одного из лучших игроков центра полузащиты. Он очень талантливый парень - и показывает это. Но забрать его в "Динамо" в то время было невозможно. Тогда эта тема остановилась.

А сейчас, когда пришла такая возможность, то Игорь Михайлович провел переговоры. Он сделал очень правильно и заслужил, как он говорит, на премию. Пригласить такого футболиста - это действительно большой успех для клуба. Он действительно талант, который показывает свой уровень с первой тренировки и игры. Поэтому только комплименты Игорю Михайловичу, который договорился о его переходе", - рассказал Кравец.