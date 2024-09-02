Не выше радуги, или На первом рубеже. Акценты зрителя на играх 5-го тура УПЛ

Собирался выразить респект “Кривбассу” за то, что он не стал переносить свои матчи в УПЛ из-за еврокубков. Что получилось в итоге, вы все знаете. Естественно, команды не виноваты, но от этого не легче: теперь уже почти пол-лиги имеет отложенные игры. Увы, типичная картина, вызванная войной.

Таким образом, неполным получился уже третий тур из пяти. Любопытно, что все семь поединков завершились с разным счетом - такая вот футбольная радуга. Для полноты спектра остались какие-нибудь 2:2 в Кривом Роге, но к тому времени они потеряют эту актуальность. Поэтому так: не выше радуги.

Хозяева поля с гостями разошлись строго пятьдесят на пятьдесят. И перед тем, как уйти на первую паузу сезона, показали следующие результаты.

Александрия - Колос 2:1

Черноморец - Полесье 1:4

Рух - Ингулец 5:0

Динамо - ЛНЗ 1:0

Оболонь - Заря 0:2

Карпаты - Ворскла 1:1

Верес - Левый Берег 1:3

Зрелищность. Самый смотрибельный матч прошел в Ровно - дюжина опасных моментов. Затем идут “Динамо” с ЛНЗ, правда, в основном за счет первого тайма. Также поставил бы зачет игре “Руха” с “Ингульцом” и поединку в Одессе.

В остальных было пожиже, но откровенно пустопорожних не узрел. Если же методом исключения, то меньше всего острых эпизодов наблюдалось в Александрии - шесть.

Интрига. Разумеется, быстрее всех разобралось с соперником “Полесье” - уже на 8-й минуте оно добилось во встрече с “Черноморцем” форы в два мяча.

В большинстве матчей все решалось в последние полтайма.

На 73-й минуте александриец Джевани удвоил счет, и “Колос” был обречен. На следующей - Яшари, пожалуй, еще мог увести ЛНЗ от поражения в Киеве с “Динамо”. Еще семь минут спустя Галас забил победный гол “Левого Берега” в Ровно. И, наконец, на 83-й - промах Челядина не позволил “Ворскле” вырвать победу над “Карпатами”.

Логика. Она в туре торжествовала безраздельно. Два самых ярких примера - ничья “Карпат” с “Ворсклой”, где и моментов было почти поровну, и создавали их соперники каждый в “своем” тайме; а также победа “Александрии” в один мяч, на большее все же в итоге не “наигравшей”.

Во всех остальных случаях можно говорить лишь о том, что победители должны были выигрывать с более или менее явным преимуществом. Даже в Ровно, где за вычетом незаконных голов “Вереса”, и не чересчур акцентируя на нереализованном пенальти, уж на победу-то “Левый Берег” всяко “наиграл”. А вы говорите: не искать логику.

Судейство. Ни тура без ляпсусов - этот девиз был соблюден и на сей раз. И пусть на результатах игры это вряд ли сказалось бы, мы зафиксировали ошибки арбитров в двух поединках. На взгляд моего консультанта, конечно.

“Александрия” - “Колос”: 24-я минута - предупреждение вместо удаления игроку гостей Цурикову за фол против Ковальца, при счете 1:0. “Где был ВАР - очередная загадка. Высоко поднятая нога с открытыми шипами - безрассудное нападение на соперника”. Рефери: Заброда, ВАР: Романов.

“Черноморец” - “Полесье”: на 74-й минуте, при 1:3, по мнению Юстаса, в ворота гостей должен был быть поставлен пенальти за фол против Хобленко. А вот здесь уже интереснее - счет мог сократиться до минимума, и играть еще было достаточно времени. Рефери: Афанасьев, ВАР: Каленов.

Таким образом, мы насчитали уже три матча из пяти возможных, в которых от судейских ошибок пострадали одесситы. Так автор же сам из Одессы, скажете вы. И будете правы. Но почему он не искал этих “блох” раньше - когда более симпатичный ему Григорчук заявлял о них во всеуслышание? Пардон, что увидели - о том спели.

“Динамо” - ЛНЗ? Не испытываем пиетета к киевлянам, но там все было чисто. А вот команда Бабича, уже можно сказать, таки-страдает от судейства.

Везение. Дичайший фарт сопутствовал “Левому Берегу”. Это и два гола соперника, отмененные на 8-й и 24-й минутах лишь при участии ВАРа. И пенальти, пробитый поскользнувшимся Гайдучиком в перекладину ворот на 34-й, при 1:0 в пользу “Вереса”.

Можно и нужно говорить о том, что Фортуна повернулась задом к команде Шандрука. Но никак не об отсутствии логики.

Повезло и “Ворскле”, когда на 38-й минуте Очеретько угодил в перекладину, при счете 1:0 в пользу “Карпат”. Два мяча по такой игре отквитать было сложно.

Личности. Самой яркой фигурой тура стал Квасница из “Руха” - участник четырех ключевых моментов игры, три из которых завершились взятием ворот. Скажу вам по секрету: на мой взгляд, это самый интересный игрок УПЛ на данный момент. Вторым в этом туре назову Пихаленка из “Динамо”, третьим - Назаренко из ”Полесья”.

Безусловно, запомнился тандем, вышедший на замену и соорудивший два гола “Левого Берега” - Галас и Приходько (кстати, а появившийся на поле вместе с ними Войцеховский заработал пенальти). В плане эффективности отмечу Пайшао (“Полесье”) и целую группу из “Руха”: Карабин, Краснопир, Притула и Холод.

Вратари в этом туре особо не впечатлили. Как-то так складывается в новом сезоне, что у них то густо, то пусто.

Симпатии. По количеству созданных голевых моментов (три четверти из них - до перерыва) лидирует “Динамо”. Чертовски хорош был “Рух”, а по числу реальных угроз воротам вровень с ним поставлю “Левый Берег” - и это для меня откровение. Помимо них стоит выделить также “Полесье” и “Зарю”.

Самой немощной командой тура выступил “Колос”: его гол в концовке увенчал собой уникальный шанс Ковалевки в этом матче. Лишь на один больше имели “Ингулец” и ЛНЗ.

Таблица. Шо мы имеем на первом рубеже, когда за плечами у большинства команд уже шестая часть турнирной дистанции?

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 ФК Александрия 4 4 0 0 10-5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10-2 10 3 Рух 4 3 0 1 13-3 9 4 ЛНЗ 5 3 0 2 6-5 9 5 Динамо 3 3 0 0 6-2 9 6 Заря 5 3 0 2 6-6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6-6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4-4 7 9 Шахтер 4 2 0 2 9-5 6 10 Левый Берег 5 2 0 3 4-6 6 11 Карпаты 5 1 2 2 6-6 5 12 Верес 5 1 1 3 3-7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2-7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3-9 3 15 Колос 5 0 2 3 3-6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2-14 1

“Александрия” продолжает триумфальное шествие, а мы продолжаем держать в уме теневого лидера по потерянным очкам - “Динамо”.

Не исключено, что это какая-то авторская предвзятость, но пока я не вижу должного потенциала для борьбы за высокие места у “Полесья”. Скорее удачно сложившуюся кадровую ситуацию (включая несчастье “Днепра-1”) и индивидуальные качества лидеров команды. Хотя Ашур и доказал, что с ним в УПЛ придется считаться.

Из группы преследования, которую я сегодня ограничил бы пределами верхней девятки, наиболее цельное впечатление производит “Рух”. Попутно замечу, что за 50 минут игры в Кривом Роге вновь не разглядел убедительности в действиях “Шахтера”. И когда до старта в Лиге чемпионов остается полмесяца, это уже звучит набатом.

Из нижней семерки выделил бы “Карпаты”, которым сам бог велел застолбить позицию в середине таблицы. Все остальные смотрятся борцами за место под солнцем УПЛ. А “Колос” с “Оболонью” уходят на перерыв классическими аутсайдерами.

Анонсы. Формально Афишей тура видится поединок “Зари” с “Динамо”, но отчего-то у меня не возникает сомнений в его исходе.

Может оказаться интересным матч “Ворскла” - “Рух”: обе команды способны играть в футбол, который не оставляет равнодушным.

“Ингулец” с “Черноморцем” привлекают внимание соседством в таблице и борьбой за зону комфорта.

Дуэт “Шахтера” и “Карпат” больше интересен с точки зрения игрового состояния чемпиона - это будет его последняя репетиция перед ЛЧ. Изменится ли что-то в лучшую сторону за две недели? Ведь даже потрепанный переездами “Кривбасс” выглядел острее. А выйди он на поле после отдыха в убежище?..

Но всему свое время, а нынче у нас на повестке дня - Лига наций и старт в ней против Албании. Уже традиционно колючий и неуступчивый соперник, на которого мы выходим из еще более ослабевшего чемпионата и с зачастую невнятными на сегодня “легионерами”. Тревожно - не то слово…

Фото - UA-Футбол