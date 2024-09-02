УПЛ ищет окно для доигровки матча Кривбасс - Шахтер

В воскресенье, 1 сентября матч 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер" был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги.

В ходе экстренного голосования было принято решение перенести встречу на неопределенный срок. Впоследствии ТаТоТаке сообщили, что матч доиграют в 2025 году.

Впрочем, как сообщили Tribuna.com в УПЛ, Лига ищет окно для доигрывания матча с учетом всех факторов, в том числе – погрузки и логистики "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Заявлений о возможной дате доигрывания УПЛ пока не готово делать. Продолжается процесс поиска.

На момент остановки "Шахтер" вел в счете 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко.