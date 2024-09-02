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Суркис отказался отпускать Рубчинского в Карпаты
Хавбек остается в киевском клубе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский не перейдет в "Карпаты", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
По информации источника, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду во львовский клуб.
При чем отмечается, что львовянам удалось согласовать личные условия контракта футболиста, повторив его столичную зарплату.
Вчера, 1 сентября Рубчинский дебютировал за "Динамо" в матче 5-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (1:0), отыграв 60 минут.
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