Суркис отказался отпускать Рубчинского в Карпаты

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский не перейдет в "Карпаты", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду во львовский клуб.

При чем отмечается, что львовянам удалось согласовать личные условия контракта футболиста, повторив его столичную зарплату.

Вчера, 1 сентября Рубчинский дебютировал за "Динамо" в матче 5-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (1:0), отыграв 60 минут.