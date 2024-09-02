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Суркис отказался отпускать Рубчинского в Карпаты

Премьер-лига

Хавбек остается в киевском клубе

Суркис отказался отпускать Рубчинского в Карпаты

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский не перейдет в "Карпаты", сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По информации источника, президент киевского клуба Игорь Суркис в последний момент наложил вето на переход хавбека в аренду во львовский клуб.

При чем отмечается, что львовянам удалось согласовать личные условия контракта футболиста, повторив его столичную зарплату.

Вчера, 1 сентября Рубчинский дебютировал за "Динамо" в матче 5-го тура УПЛ с "ЛНЗ" (1:0), отыграв 60 минут.

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Динамо (Киев) Валентин Рубчинский Игорь Бурбас Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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