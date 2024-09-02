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Бартулович заявил, что готов стать полноценным главным тренером Зари

Премьер-лига
Обновлено

Пока что у тренера есть приставка и.о.

Бартулович заявил, что готов стать полноценным главным тренером Зари

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович заявил, что готов стать полноценным тренером команды. Ранее была информация от СМИ, что клуб продолжает поиски полноценного главного тренера.

"Не первый раз уже исполняющий обязанности. И в "Ингульце" было, и в "Заре". По поводу моей дальнейшей судьбы в "Заре" – вопрос не ко мне. У меня была задача готовить команду к матчу. Мы его выиграли, а дальше решает президент.

Я уверенно себя чувствую, чувствую готовность (быть главным тренером – прим)", – сказал Бартулович.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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