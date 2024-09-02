Бартулович заявил, что готов стать полноценным главным тренером Зари

Исполняющий обязанности главного тренера " Зари " Младен Бартулович заявил, что готов стать полноценным тренером команды. Ранее была информация от СМИ, что клуб продолжает поиски полноценного главного тренера.

"Не первый раз уже исполняющий обязанности. И в "Ингульце" было, и в "Заре". По поводу моей дальнейшей судьбы в "Заре" – вопрос не ко мне. У меня была задача готовить команду к матчу. Мы его выиграли, а дальше решает президент.

Я уверенно себя чувствую, чувствую готовность (быть главным тренером – прим)", – сказал Бартулович.