Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович заявил, что готов стать полноценным главным тренером Зари
Пока что у тренера есть приставка и.о.
Фото: ФК Зоря Луганськ
Исполняющий обязанности главного тренера "
"Не первый раз уже исполняющий обязанности. И в "Ингульце" было, и в "Заре". По поводу моей дальнейшей судьбы в "Заре" – вопрос не ко мне. У меня была задача готовить команду к матчу. Мы его выиграли, а дальше решает президент.
Я уверенно себя чувствую, чувствую готовность (быть главным тренером – прим)", – сказал Бартулович.
Популярное сейчас
- Суркис: Приглашать иностранных игроков – это очень дорого и тяжело делать. Сравнивают, что Полесье и ЛНЗ приглашают…
- Суркис: Было важно для наших ребят, которые воюют, чтобы Динамо обыграло нелюдей, которые ездят в Россию
- Известно, кто может заменить Иващенко на тренерском мостике Оболони
- Левый Берег выгрызает победу над Вересом, Динамо переигрывает ЛНЗ. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Россия впервые атаковала Харьков ракетой-бомбой Гром-Е1
- Артем Кравец: Озвучил президенту Динамо свое видение и идеи, которыми можно что-то улучшить в клубе