Суркис: Нужно вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы

Президент " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал не самый уверенный старт "Шахтера" в чемпионате, но при этом верит, что киевляне выиграют чемпионство.

"Старт "Шахтера"? Мы должны прежде всего смотреть на себя. В матче с ЛНЗ мы могли при таком преимуществе потерять зачетные баллы.

Должны выигрывать свои домашние и выездные матчи, чтобы достичь цели, к которой мы все стремимся – и болельщики, и футболисты, и тренеры, и я, как президент клуба – вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы", – сказал Суркис.