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Суркис: Нужно вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы
На старт Шахтера президент Динамо не обращает внимания
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "
"Старт "Шахтера"? Мы должны прежде всего смотреть на себя. В матче с ЛНЗ мы могли при таком преимуществе потерять зачетные баллы.
Должны выигрывать свои домашние и выездные матчи, чтобы достичь цели, к которой мы все стремимся – и болельщики, и футболисты, и тренеры, и я, как президент клуба – вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы", – сказал Суркис.
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