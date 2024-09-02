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Суркис: Нужно вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы

Премьер-лига

На старт Шахтера президент Динамо не обращает внимания

Суркис: Нужно вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал не самый уверенный старт "Шахтера" в чемпионате, но при этом верит, что киевляне выиграют чемпионство.

"Старт "Шахтера"? Мы должны прежде всего смотреть на себя. В матче с ЛНЗ мы могли при таком преимуществе потерять зачетные баллы.

Должны выигрывать свои домашние и выездные матчи, чтобы достичь цели, к которой мы все стремимся – и болельщики, и футболисты, и тренеры, и я, как президент клуба – вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы", – сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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