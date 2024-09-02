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Артем Кравец: Это только начало - борьба за золотые медали будет очень ожесточенной

Премьер-лига

Шахтер уже дважды проиграл в начале чемпионата

Артем Кравец: Это только начало - борьба за золотые медали будет очень ожесточенной

fcdynamo.com

Новина українською

Советник президента "Динамо" Артем Кравец рассказал о шансах команды в этом сезоне побороться за чемпионство.

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"Я вспоминаю ту игру в прошлом чемпионате, когда мы проиграли "Шахтеру". И слова Кабаева, который сказал, что в следующем сезоне мы сделаем все, чтобы бороться за чемпионство – и это будет другая команда. Вот на данном этапе эти слова не расходятся с делом. Я надеюсь, что оно так и будет до конца чемпионата.

Это только начало. Сложных матчей еще будет очень много. Точно останавливаться на этом нельзя, но, думаю, что борьба за золотые медали будет очень ожесточенной", - сказал Кравец.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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