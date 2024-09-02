Степаненко: Мы немного разочарованы, потому что хотели доиграть матч с Кривбассом

Капитан и полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями относительно недоигранного из-за затяжной тревоги матча 5-го тура УПЛ с "Кривбассом".

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- Тарас, матч "Кривбасс" - "Шахтер" был прерван и перенесен на неизвестный срок. Что ты можешь сказать об этой ситуации и какая атмосфера в команде после этих новостей?

- Могу сказать, что я уже имею опыт доигрывания матчей и того, как сидеть три-четыре раза в помещении, когда в Днепре мы играли шесть часов. Теперь есть опыт того, что матч перенесут. Это очень сложно, но мы понимаем, что у нас тяжелая ситуация в стране, прифронтовые города всегда под риском. И если принимают решение, то ради безопасности лучше не доигрывать. Конечно, когда ты на эмоциях, то хочешь доиграть матч, тем более у нас сложный график, а в Кривой Рог трудно добираться и здесь всегда воздушные тревоги. Но есть как есть. Честно говоря, мы немного разочарованы, потому что хотели доиграть матч. Говорили, что до 23:00 комендантский час можно было немного еще придержать, но мы не знаем.

- Несмотря на все жуткие новости "Шахтер" все равно приехал в Кривой Рог, чтобы сыграть этот матч. Каким образом ты как капитан поддерживаешь молодых игроков и иностранцев?

- После того, что произошло в Кривом Роге, я переживал, моя семья переживала, знаю, что жены футболистов очень переживали. Иностранцы - здесь понятно: они приехали в другую страну и были испуганы, но собрались. Для нас создали условия: мы переночевали в другом городе, ехали на игру два часа автобусом - и начали этот матч, играли, но недоиграли. Это тяжело, это не очень приятно, и мне кажется, что на безопасность больше должны обращать внимание те люди, которые организовывают наши турниры, которые организовывают матчи. Потому что это, если честно, не смешно. И я считаю, что это не всегда правильно.

- Поговорим немного о положительном: ты отметился забитым мячом. Какие эмоции испытывал после гола?

- Я давно не забивал, и всегда приятно отличиться в таком тяжелом матче. Меня младший сын просил забить гол, говорил: "Папа, когда ты уже забьешь?". Поэтому я жене сразу набрал, она ему показала - он обрадовался. Гол - это всегда классно, круто! Тем более мы повели в счете, поэтому я почувствовал положительные эмоции.

- Вместе с другими сборниками ты отправляешься в национальную команду. Какие цели ставишь себе со сборной Украины?

- Думаю, мы соберемся и будут определенные задачи, которые нам поставят тренер, президент УАФ, а мы должны их выполнять. Думаю, задача одна - сделать все, чтобы выиграть матчи и выйти из группы, что дает нам право, как я понимаю, потом играть в плей-офф за выход на чемпионат мира. Хотя там постоянно что-то меняют, я точно не знаю, но понимаю, что такие будут цели. Считаю, у нас, в принципе, сейчас такая команда, что мы можем их достичь.