Черноморец запланировал два спарринга на один день

Одесский " Черноморец " 3 сентября начнет подготовку к поединку 6 тура УПЛ с "Ингульцом", который состоится 14 сентября.

7 сентября подопечные Александра Бабича, вероятно, проведут сразу два спарринга с одесскими любительскими командами.

Основное внимание на тренировках будет сосредоточено на физических кондициях, ведь в последнее время "Черноморец" пополнило немало новичков, которые находятся в разном состоянии готовности.

По имеющимся данным, на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе травмированный защитник Роман Савченко и таким образом, в лазарете "моряков" остается только стоппер, легионер Владимир Арсич, у которого более серьезное повреждение.

Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 13 место, набрав три очка.