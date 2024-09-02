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Черноморец запланировал два спарринга на один день
Моряки будут активно работать в паузе чемпионата
instagram.com/fcchornomorets
Одесский "
7 сентября подопечные Александра Бабича, вероятно, проведут сразу два спарринга с одесскими любительскими командами.
Основное внимание на тренировках будет сосредоточено на физических кондициях, ведь в последнее время "Черноморец" пополнило немало новичков, которые находятся в разном состоянии готовности.
По имеющимся данным, на следующей неделе уже будет тренироваться в общей группе травмированный защитник Роман Савченко и таким образом, в лазарете "моряков" остается только стоппер, легионер Владимир Арсич, у которого более серьезное повреждение.
Напомним, что на данный момент "Черноморец" занимает 13 место, набрав три очка.
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