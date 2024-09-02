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Гагарин: Можем доиграть матч с Шахтером в этом году - горнякам с "длинной лавкой"не привыкать к такому темпу
Резервные даты есть в сентябре
Фото: ФК Кривбас
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал ситуацию вокруг матча 5 тура УПЛ с "Шахтером", который не был доигран из-за затяжной тревоги в Кривом Роге.
"Пока нет официальной информации о дате, когда мы с "Шахтером" можем доиграть матч, прерванный неадекватным соседом. Но мы уверены, что это можно сделать в этом году в одну из резервных дат. Ближайшие из них – 18-го или 25-го сентября. В первую дату "Шахтер" играет с "Болоньей" стартовый матч Лиги Чемпионов, 21-го – базовая дата УПЛ и "горняки" принимают "Оболонь", а 25-го мы спокойно можем доиграть наш матч в Кривом Роге.
Мы понимаем, что у "Шахтера" в тот период в среднем будет 1 матч на 4 дня, но мы весь август играли в таком темпе. На ту же игру с оранжево-черными мы приехали в Кривой Рог из Севильи за день до матча. И ничего – играли. Тем более, и до 25-го и после (28-го "Шахтер" играет с "Вересом") у дончан матчи в Украине, а не за границей и это упрощает логистику.
Я уверен, что "Шахтер" тоже устроит эта дата, ведь мы сыграем максимально теми же составами и это будет справедливо. Да и вообще они мощная команда с "длинной лавкой" и им не привыкать к такому темпу", - сказал Гагарин.
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