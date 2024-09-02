  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гагарин: Можем доиграть матч с Шахтером в этом году - горнякам с "длинной лавкой"не привыкать к такому темпу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гагарин: Можем доиграть матч с Шахтером в этом году - горнякам с "длинной лавкой"не привыкать к такому темпу

Премьер-лига

Резервные даты есть в сентябре

Гагарин: Можем доиграть матч с Шахтером в этом году - горнякам с "длинной лавкой"не привыкать к такому темпу

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал ситуацию вокруг матча 5 тура УПЛ с "Шахтером", который не был доигран из-за затяжной тревоги в Кривом Роге.

Читайте такжеУПЛ ищет окно для доигровки матча Кривбасс - Шахтер

"Пока нет официальной информации о дате, когда мы с "Шахтером" можем доиграть матч, прерванный неадекватным соседом. Но мы уверены, что это можно сделать в этом году в одну из резервных дат. Ближайшие из них – 18-го или 25-го сентября. В первую дату "Шахтер" играет с "Болоньей" стартовый матч Лиги Чемпионов, 21-го – базовая дата УПЛ и "горняки" принимают "Оболонь", а 25-го мы спокойно можем доиграть наш матч в Кривом Роге.

Мы понимаем, что у "Шахтера" в тот период в среднем будет 1 матч на 4 дня, но мы весь август играли в таком темпе. На ту же игру с оранжево-черными мы приехали в Кривой Рог из Севильи за день до матча. И ничего – играли. Тем более, и до 25-го и после (28-го "Шахтер" играет с "Вересом") у дончан матчи в Украине, а не за границей и это упрощает логистику.

Я уверен, что "Шахтер" тоже устроит эта дата, ведь мы сыграем максимально теми же составами и это будет справедливо. Да и вообще они мощная команда с "длинной лавкой" и им не привыкать к такому темпу", - сказал Гагарин.

По теме
yellow-arrow
Степаненко: Мы немного разочарованы, потому что хотели доиграть матч с Кривбассом
yellow-arrow
Бартулович заявил, что готов стать полноценным главным тренером Зари
yellow-arrow
Суркис: Нужно вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы
Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Артем Гагарин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
02.09.2024 в 18:25
Чого сьогодні не дограли? Матч збірної в суботу. З Кривбаса там нікого немає. Шахтарі б тайм витримали, також окрім Судакова і може Матвієнка зі Степаненком основа не світить. Так що нєх піз@дити
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 5
ANESTEZIO (Вінниця )
02.09.2024 в 18:25
Чого сьогодні не дограли? Матч збірної в суботу. З Кривбаса там нікого немає. Шахтарі б тайм витримали, також окрім Судакова і може Матвієнка зі Степаненком основа не світить. Так що нєх піз@дити
Ответить
0
0
same tak(Україна)
02.09.2024 в 18:16
а у гагарина губа не дура.
Ответить
0
0
aleks68
02.09.2024 в 18:11
хитрожопый кривбасс предложил доиграть матч 25 сентября.у них две игры подряд дома 21-го с ворсклой и 28-го с александрией.у шахтёра 21-го с оболонью(киев или львов?),28-го выезд к вересу..согласятся или нет не знаю.тем более что ещё нужно возвращаться из италии(18-го матч с болонью) и 2-го играть в германии с аталантой???
Ответить
0
1
aleks68
02.09.2024 в 18:13
с болоньей
Ответить
0
0
Василь з конопель (Амстердам )
02.09.2024 в 18:29
С Болонью можете не грати, там 0-3 як мінімум. Побережети сили на Кривбас.
 
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости