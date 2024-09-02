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Ворскла не получила денег за уход Сиссоко во Францию, - Transfermarkt

Премьер-лига
Обновлено

Transfermarkt пишет, что хавбек перешел в Валансьен на правах свободного агента

Ворскла не получила денег за уход Сиссоко во Францию, - Transfermarkt

Фото - Валансьєнн

Новина українською

1 сентября французский "Валансьенн" объявил о подписании 25-летнего хавбека "Ворсклы" Самбы Сиссоко.

Клубы не афишировали подробности перехода, однако украинские СМИ писали, что полтавский клуб получил около 100 тысяч евро.

Впрочем, у авторитетного портала Transfermarkt другая информация – по данным сайта, Сиссоко перешел в «Валансьен» на правах свободного агента, то есть "Ворскла" не получила за него компенсацию.

Ранее была информация, что игрок не хочет выступать в чемпионате Украины из-за войны. В связи с участившимися прилетам семья якобы давила на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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