Ворскла не получила денег за уход Сиссоко во Францию, - Transfermarkt

1 сентября французский "Валансьенн" объявил о подписании 25-летнего хавбека "Ворсклы" Самбы Сиссоко.

Клубы не афишировали подробности перехода, однако украинские СМИ писали, что полтавский клуб получил около 100 тысяч евро.

Впрочем, у авторитетного портала Transfermarkt другая информация – по данным сайта, Сиссоко перешел в «Валансьен» на правах свободного агента, то есть "Ворскла" не получила за него компенсацию.

Ранее была информация, что игрок не хочет выступать в чемпионате Украины из-за войны. В связи с участившимися прилетам семья якобы давила на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.