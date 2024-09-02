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Ворскла не получила денег за уход Сиссоко во Францию, - Transfermarkt
Transfermarkt пишет, что хавбек перешел в Валансьен на правах свободного агента
Фото - Валансьєнн
1 сентября французский "Валансьенн" объявил о
Клубы не афишировали подробности перехода, однако украинские СМИ писали, что полтавский клуб получил около 100 тысяч евро.
Впрочем, у авторитетного портала Transfermarkt другая информация – по данным сайта, Сиссоко перешел в «Валансьен» на правах свободного агента, то есть "Ворскла" не получила за него компенсацию.
Ранее была информация, что игрок не хочет выступать в чемпионате Украины из-за войны. В связи с участившимися прилетам семья якобы давила на футболиста, чтобы он не возвращался в Украину.
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