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Момо: Если бы не пенальти, мы бы могли взять очки с Динамо
ЛНЗ минимально проиграв, пропустив с пенальти
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Нападающий ЛНЗ Момо прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).
"Нынешнее "Динамо“ — действительно очень сильный соперник, команда играет очень качественно. Тем не менее, мы пытались взять очки. К сожалению, из-за пенальти в наши ворота нам это не удалось сделать.
Если бы не этот 11-метровый, мы бы могли взять очки. А если бы мы прессинговали чуть выше, то могли бы и сами забить. Без этого пенальти должны были играть вничью. Впрочем, и у нас и так в конце матча были шансы сравнять счет. Считаю, мы показали сегодня хорошую игру. Качественный матч", — сказал Момо.
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