  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Момо: Если бы не пенальти, мы бы могли взять очки с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Момо: Если бы не пенальти, мы бы могли взять очки с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

ЛНЗ минимально проиграв, пропустив с пенальти

Момо: Если бы не пенальти, мы бы могли взять очки с Динамо

скриншот

Новина українською

Нападающий ЛНЗ Момо прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

Читайте такжеМинимальная победа с минимальной интригой. УПЛ. Динамо - ЛНЗ 1:0

"Нынешнее "Динамо“ — действительно очень сильный соперник, команда играет очень качественно. Тем не менее, мы пытались взять очки. К сожалению, из-за пенальти в наши ворота нам это не удалось сделать.

Если бы не этот 11-метровый, мы бы могли взять очки. А если бы мы прессинговали чуть выше, то могли бы и сами забить. Без этого пенальти должны были играть вничью. Впрочем, и у нас и так в конце матча были шансы сравнять счет. Считаю, мы показали сегодня хорошую игру. Качественный матч", — сказал Момо.

По теме
yellow-arrow
Артем Кравец: Это только начало - борьба за золотые медали будет очень ожесточенной
yellow-arrow
Гендир Оболони: Никто никого еще не увольнял
yellow-arrow
Черноморец запланировал два спарринга на один день
Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости