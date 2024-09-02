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Еще одна отставка в УПЛ. Оболонь уволила Валерия Иващенко

Премьер-лига

У киевского клуба новый тренер

Еще одна отставка в УПЛ. Оболонь уволила Валерия Иващенко

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко был уволен по результатам встречи с президентом клуба Александром Слободяном.

Временным и.о. главного тренера "Оболони" назначен его помощник Александр Антоненко, информирует ТаТоТаке.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев) УПЛ
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
02.09.2024 в 19:21
Может и зря
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
02.09.2024 в 19:21
Может и зря
Ответить
0
0

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