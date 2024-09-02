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Еще одна отставка в УПЛ. Оболонь уволила Валерия Иващенко
У киевского клуба новый тренер
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко был уволен по результатам встречи с президентом клуба Александром Слободяном.
Временным и.о. главного тренера "Оболони" назначен его помощник Александр Антоненко, информирует ТаТоТаке.
"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Сапожников
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kukarekin (Одесса)
02.09.2024 в 19:21
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